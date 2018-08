Gesundheit und Sicherheit haben Vorfahrt

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) präsentiert auf der diesjährigen NORLA Rückfahrsicherungssysteme, eine Wii-Fit-Mitmachstation, ein Lungenfunktionstest sowie ihre Kampagne „Mit uns im Gleichgewicht“.



Vom 30. August bis zum 2. September widmet sich die SVLFG an ihrem Stand auf dem Rendsburger Messegelände der Personenerkennung in Gefahrenbereichen, wie zum Beispiel der „tote Winkel“ bei Großfahrzeugen und Fahrzeuggespannen. Es werden Kameratechnologien sowie Warn- und Sensorsysteme vorgestellt. Mit ihrer Hilfe können Fahrer Personen und Objekte im Gefahrenbereich rechtzeitig – also bevor es zu einem Unfall kommen kann – erkennen und reagieren.



Außerdem bittet die SVLFG zu einem kostenlosen Lungenfunktionstest. Dieser Schnelltest ersetzt zwar keinen Arztbesuch, kann aber wertvolle Hinweise liefern. An der Wii-Fit-Station am Stand können die Messebesucher selbst aktiv werden. Wii-Fit ist ein interaktives Trainingsgerät zur Verbesserung von Reaktion, Schnelligkeit und Fitness. An einem Simulator können verschiedene Sportarten ausprobiert werden. Durch die Aktivität werden Muskeln und Gleichgewichtssinn trainiert. Die eigenen Körperbewegungen werden auf einen Bildschirm projiziert.



Wer weiß, wie er richtig mit Stress umgehen kann, bleibt länger gesund und beugt Unfällen vor. Auf der NORLA stellt die SVLFG ihre Präventionskampagne „Mit uns im Gleichgewicht“ vor. Das Angebot richtet sich an Menschen, die in „grünen Berufen“ beschäftigt sind. Sie üben einen anstrengenden und anspruchsvollen Beruf aus, tragen Verantwortung, erledigen den Haushalt, betreuen Kindern und immer häufiger pflegen sie auch Angehörige. „Mit uns im Gleichgewicht“ hält unterschiedliche Angebote für die seelische Gesundheit bereit, damit den vielen Anforderungen Stand gehalten werden kann. Die Palette reicht von Broschüren und Internetinformationen, einem professionell begleiteten Online-Selbsthilfeprogramm, Gruppengesundheitsangeboten (zum Beispiel Kurzkuren, Stressmanagementseminaren oder Trainings- und Erholungswochen für pflegende Angehörige) bis hin zur telefonischen Einzelbetreuung, dem Einzelfallcoaching.



Weitere Informationen zu Rückfahrkameras gibt es im Internet unter www.svlfg.de und Eingabe des Suchbegriffs Rückfahrsicherung.



Unter www.svlfg.de > Mit uns im Gleichgewicht gibt es ausführliche Informationen zu den Gesundheitsangeboten der SVLFG.

