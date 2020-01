Pressemitteilung BoxID: 781043 (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)

Eigenschutzzeit der Haut messen lassen

SVLFG auf der IPM

Während der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) vom 28. bis 31. Januar in Essen bietet die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) an ihrem Messestand C 35 in Halle 1 eine kostenlose Hautmessung an.



Hier können Besucher die individuelle Eigenschutzzeit ihrer Haut bestimmen lassen. Die Messung gibt jedem Einzelnen Aufschluss darüber, wie lange er sich ohne Sonnenschutz im Freien aufhalten kann, ohne dass die Haut durch UV-Strahlung geschädigt wird. Zusätzlich gibt es Tipps zum Sonnenschutz. Denn jeder Sonnenbrand erhöht die Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken. Im Jahr 2018 gingen bei der SVLFG mehr als 2.400 Anzeigen über eine Berufskrankheit zu Hautkrebs, bedingt durch UV-Strahlung, ein. Informationen über geeignete Sonnenschutzmaßnahmen bei der Arbeit im Freien gibt es auch im Internet unter www.svlfg.de/sonnenschutz.



Darüber hinaus informiert die SVLFG am Stand über die Präventionskampagne kommmitmensch, deren Ziel es ist, Betriebe anzuregen, die eigene Präventionskultur mit allen Mitarbeitern zu reflektieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Denn Sicherheit und Gesundheit sind zentrale Werte für jeden Betrieb – sie können nur entstehen, wenn Führungskräfte und Beschäftigte gleichermaßen dafür eintreten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (