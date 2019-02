Pressemitteilung BoxID: 739251 (SozDia Stiftung Berlin - Gemeinsam Leben Gestalten)

SozDia Stiftung Berlin - Gemeinsam Leben Gestalten

Pfarrstr. 92

10317 Berlin

http://sozdia.de

Ein Tag ohne Strom in der SoDia Kita Farbklecks am 12.02.19 News abonnieren Berlin 08.02.19 ) Im Rahmen des Projektes „SozDia Kitas werden Klimaschützer“, steht Dienstag, der 12.02.19, in der SozDia Kita Farbklecks unter dem Motto „Ein Tag ohne Strom“.



Einen ganzen Tag lang verbringen die Kita-Kinder und Erzieher*innen ohne Strom. Um 6:30 Uhr werden die ersten Kinder gebracht, aber es werden keine Lichter angehen, stattdessen werden Kurbeltaschenlampen eingesetzt. Gefrühstückt wird bei Kerzenlicht und für das Mittagessen wird draußen gegrillt, da ohne Strom auch nicht gekocht werden kann. Die Spülmaschine ist außer Betrieb und die Kinder müssen ihr Geschirr selber abspülen. In kleinen Gruppen untersuchen die Kita-Kinder ihre Kita, gehen auf „Strom-Spurensuche“ und identifizieren die Geräte die Strom verbrauchen mit einem „Strompuschel“.



„Der Tag soll anschaulich, realitäts- und praxisnah zur Sensibilisierung der Kinder, Pädagogen und auch Eltern für den Klimaschutz beitragen“, sagt Marc Tschirley, einer der beiden SozDia Klimaschutzmanager.



Die Erzieher*innen sind schon sehr gespannt, wie die Kinder auf den Tag ohne Strom reagieren. Das Erlebte wird später in Projektgruppen vertieft. (lifePR) (

SozDia Stiftung Berlin - Gemeinsam Leben Gestalten Die SozDia Stiftung Berlin - Gemeinsam Leben Gestalten - engagiert sich mit ihren Einrichtungen in der sozialdiakonischen Kinder-, Jugend-, Familien- und Gemeinwesenarbeit. In ihren Kindertagesstätten, Jugendklubs, Stadtteilzentren, Ausbildungsbetrieben, Einrichtungen für Jugend- und Familienhilfe und umweltpädagogischen Lernorten begegnen sich in 40 Einrichtungen täglich mehr als 5.000 Kinder, Jugendliche und Familien. Seit mehr als 15 Jahren setzt sich die SozDia Stiftung Berlin für einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ein. Was mit 100% Bio Essen in allen Kindertagesstätten begann, reicht heute von energetischer Gebäudesanierung, bis Umstellung auf nachhaltige Mobilität und Klimaschutzprojekte für Kinder und Jugendliche.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

× Dateiname Beschreibung Copyright Herausgeber Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

× Beschreibung Copyright Herausgeber Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

× Pressemitteilungen beobachten Entschuldigen Sie, aber um eine Pressemitteilung beobachten zu können müssen Sie leider angemeldet sein. Einloggen Kostenfrei registrieren

× Pressemitteilung Ein Tag ohne Strom in der SoDia Kita Farbklecks am 12.02.19 weiterempfehlen Jetzt absenden

× QrCode Was ist der QR-Code? 3 Schritte: Einscannen eines QR-Codes QR-Codes: Der Wegweiser zu Ihrer Pressemitteilung - ganz ohne tippen!Mit Hilfe der QR-Codes, die auf der Druckversion jeder Pressemeldung abgebildet sind, finden Sie jederzeit mit dem Handy auf die entsprechende Online-Seite der lifePR zurück - ohne die URL mühsam einzutippen. Doch wie funktioniert das Einscannen dieses QR-Codes? - Unsere Grafik zeigt die drei simplen Schritte. Alles, was Sie dafür brauchen ist ein internetfähiges Handy oder Smartphone mit eingebauter Kamera und ein QR Code Leser Software. QR steht für Quick Response - mit einem Schritt kommen Sie schnell auf eine Webseite. QR-Codes funktionieren wie Strich-Codes, die Sie beispielsweise auf Ihrer Milchtüte finden. Eine Software entschlüsselt den QR-Code und führt Sie direkt auf eine Webseite - so brauchen Sie die Internetadresse nicht einmal zu kennen, um sie zu erreichen.