Südafrika - Starte jetzt deine Safari mit Motsi Mabuse

02.10.18

Reisende bekommen jetzt direkt maßgeschneiderte Informationen rund um ihren Südafrika-Urlaub: Ab sofort können sich Reisende ihr personalisiertes Video für die eigene Südafrika-Safari zusammenstellen. Dazu gibt es viele Tipps von der Tänzerin und gebürtigen Südafrikanerin Motsi Mabuse. Für ganz Eilige gibt es eine Reise in das Land am Kap zu gewinnen.



Auf der Webseite www.meinesafari.de gibt es ab sofort die Möglichkeit für alle Südafrika-Fans sich ihr personalisiertes Safari-Video zu erstellen. Je nach Präferenz der persönlichen Urlaubserlebnisse wie beispielswiese Natur Pur, Verwöhnen, Wolkenspass, Wild&Live, Roadtrips, Traumstrände, KULT-Tour, Nightlife, etc. wird dieses individuell zusammengestellt und ausgespielt. Gleichzeitig erhält der Benutzer dazu passende Informationen, Reiseangebote und Top-Listen für seinen perfekten Urlaub. Unter allen Teilnehmern wird bis zum 30. November 2018 eine Reise nach Südafrika verlost.



Mit Motsi Mabuse als Südafrika-Expertin kann für den nächsten Urlaub im Land am Kap nichts mehr schief gehen. Die Tänzerin wurde 1981 in Mankwe in der Provinz North West geboren und wuchs in Südafrikas Hauptstadt Pretoria auf, bevor sie 2000 nach Deutschland zog. Motsi Mabuse wird die Besucher mit vielen Insider-Tipps durch die Webseite führen und natürlich ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze in den neun Provinzen teilen.



„Mit Motsi haben wir eine echte Südafrikanerin an Bord. Ich freue mich, dass sie Urlaubern unser Land näher bringt und diese mit ihren persönlichen Tipps versorgt“, so Theresa Bay-Müller, Head Central Europe Hub, South African Tourism. „Motsi erinnert mich sofort an Südafrika - quirlig, herzlich und voller Lebensfreude“, so Bay-Müller.



Auch Motsi Mabuse zeigt sich von der Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Fremdenverkehrsamt begeistert: „Ich werde oft von Freunden und Kollegen nach dem Reiseland Südafrika gefragt. Und es macht mir so viel Freude noch mehr Besuchern die Schönheit meiner Heimat zu zeigen. Südafrika ist ein einzigartiges Land. Die Menschen strahlen so viel Lebensfreude und Herzlichkeit aus.“



Die „Südafrika-Starte jetzt deine Safari!“-Kampagne spiegelt in ihrer Ansprache das ungefilterte Gesicht Südafrikas wider – sympathisch, gut gelaunt und offen, wie die Südafrikaner selbst. Ziel ist es, Südafrika in seiner ganzen Vielfalt darzustellen und als Ganzjahresdestination zu präsentieren, indem die Höhepunkte aller neun Provinzen zu jeder Jahreszeit dargestellt werden.

