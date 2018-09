Die Musik zu "Harry Potter und das verwunschene Kind" erscheint im November

21.09.18

Die Musik von Grammy-Gewinnerin Imogen Heap zum Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ von Jack Thorne, basierend auf einer originalen Geschichte von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany, wird am 2. November 2018 bei Sony Masterworks veröffentlicht.



Seit ihrer Uraufführung im Juli 2016 in London bricht die Theaterproduktion von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ weltweit Rekorde. Allein in Großbritannien gewann „Harry Potter und das verwunschene Kind“ 24 bedeutende Theaterpreise, darunter neun Oliver Awards, mehr als je ein anderes Stück in der Geschichte des Landes. Im April 2018 feierte die Inszenierung am Broadway Premiere und eroberte sich mit insgesamt 25 Auszeichnungen den Platz als meist prämiertes Theaterstück der Broadway-Saison, darunter die renommierten Tony® Awards in sechs Kategorien. Das Theatererlebnis ist an beiden Standorten allabendlich ausverkauft.



Verfasst von Jack Thorne und unter der Regie von John Tiffany erzählt„Harry Potter und das verwunschene Kind“ die achte Harry Potter Geschichte und ist gleichzeitig die erste, die offiziell auf der Bühne dargestellt wird.



Die Musik von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ wurde von Grammy und Ivor Novello Award Gewinnerin Imogen Heap, britische Musikerin und Produzentin, geschrieben, komponiert, aufgeführt und aufgenommen. Es sind vier musikalische Suiten, in einem zeitgemäßen Stil, von denen jede einen Akt des Theaterstücks charakterisiert. Imogen Heap präsentiert die Bühnenmusik, die so überarbeitet wurde, dass sie den Hörer auf eine faszinierende Klangreise durch die Welt von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ mitnimmt.



„Harry Potter und das verwunschene Kind“ wird im Frühjahr 2020 im Hamburger Mehr! Theater am Großmarkt Deutschlandpremiere feiern. Die deutschsprachige Erstaufführung wird produziert von Sonia Friedman, Colin Callender, Harry Potter Theatrical Productions und dem Produzenten für Deutschland, Maik Klokow. Nähere Informationen zum Vorverkaufsstart, Aufführungsterminen und Ticketinformationen werden in den kommenden Monaten über die offizielle Website unter www.harry-potter-theater.debekannt gegeben. Interessierte Besucher können sich dort für einen Newsletter registrieren, um über Neuigkeiten informiert zu werden.

