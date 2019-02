Neue Lodge im Süden Namibias: Sonop eröffnet am 1. Juli

01.02.19

An der südlichen Spitze der Namib Wüste in der Region Karas entsteht mit der Lodge Sonop das jüngste Juwel der noch jungen Hotelgruppe Zannier Hotels. Nur zwei Stunden von den roten Dünen von Sossusvlei entfernt, erwartet Gäste hier ein luxuriöses, auf Felsen errichtetes Zelt-Camp, das eine spektakuläre Sicht auf die älteste Wüste der Welt verspricht. Dabei nehmen die insgesamt zehn großzügigen Unterkünfte Ruhesuchende mit auf eine Zeitreise zurück in die frühen 1920er Jahre: Genau wie einst die wohlhabenden britischen Abenteurer kommen Reisende auf Sonop in den Genuss der absoluten Abgeschiedenheit in freier Natur und genießen dabei nicht nur den entspannten Luxus, für den die Zannier Hotels stehen, sondern auch einen Hauch von Glamping. Weitere Informationen unter www.zannierhotels.com/sonop.



Am Flughafen Windhoek angekommen, haben Reisende die Möglichkeit über die eindrucksvolle Landschaft weiter nach Sonop zu fliegen, wo man nach zirka 80 Minuten auf der zur Lodge gehörenden Landebahn ankommt. Wer lieber mit dem Auto unterwegs ist, fährt an den für die Region typischen Granitfelsen vorbei, die vom Wind und Wetter der letzten Millionen Jahre eindrucksvoll geschliffen und ausgehöhlt wurden. Am Fuße eines solchen Felsens erreichen Gäste nach rund vier bis fünf Autostunden das Hideaway: Ein komplett solarbetriebenes Camp, das auf Holzstegen erbaut ist, um einen einmaligen Blick auf die endlos wirkenden Dünen zu bieten.



Zur Verfügung stehen elegant designte Oasen, deren Dächer mit Zeltstoffen versehen sind und so eine besondere Wohlfühlatmosphäre schaffen. Sowohl Architektur als auch die Innenausstattung der inmitten der Wüste gelegenen Refugien sind eine Hommage an die britische Kolonialzeit der 1920er Jahre. Während sorgfältig ausgewählte Einrichtungselemente wie aufwändig designte Möbel oder luxuriöse Teppiche das besondere Flair unterstreichen, bieten bodentiefe 360-Grad Panoramafenster Gästen die Möglichkeit, den Blick ungestört über die endlos wirkende Wüste gleiten zu lassen. Ob gleich vom Eingangsbereich oder der freistehenden, großen Kupferbadewanne mit integrierter Regendusche: Dank der offen gestalteten Raumeinteilung können Gäste im gesamten Refugium der Natur faszinierend nah sein.



Die Liebe zum Detail, die charakteristisch für die junge Hotelgruppe ist, wird auch auf Sonop deutlich: Auf dem nostalgischen Schreibtisch warten Lupen, Ferngläser und Landkarten, während selbsthergestelltes Briefpapier dazu einlädt, Erlebnisse und Eindrücke niederzuschreiben. Auf dem Schminktisch finden sich winzige Fläschchen und antike Kämme, edle Materialien wie Ebenholz und Marmor verleihen den Zelten eine elegante Note.



Inmitten der Lodge befindet sich ein exklusives Restaurant, in dem Gäste jeden Abend ein besonderes Galadinner erwartet. Gekleidet mit schwarzer Krawatte und weißen Handschuhen sorgt der Service für ein einmaliges gastronomisches Erlebnis, während der Gaumen mit exquisiten Gerichten verwöhnt wird, denn auch hier sorgt der französische Executive Chef aller Zannier Hotels, Julien Burlat, für internationale Spitzenküche. In der offen gestalteten Cocktail & Cigar Lounge, die im authentischen Stil eines Gentlemen’s Club mit Billardtisch und Gesellschaftsspielen designt ist, genießen Gäste exotische Cocktails.



Für entspannte Stunden sorgt der spektakulär angelegte, beheizte Infinity-Pool mit atemberaubendem Blick über die Namib Wüste. Das Spa erinnert an traditionelle Bauweisen und verbindet einzigartiges Design mit der Natur. Entspannungssuchende können in den zwei Paarbehandlungsräumen Anwendungen genießen, zudem steht ein Fitness- und Entspannungsraum zur Verfügung.



Für Abenteuerlustige bietet Sonop auf dem 5.600 Hektar großen Gebiet eine Vielfalt an Aktivitäten. Pünktlich zum Sonnenaufgang oder -untergang können Wanderer die atemberaubende Landschaft und die vielfältigen Farbtöne des Himmels von mehreren Aussichtspunkten auf den Hügeln bewundern. Hier scheint es fast so, als würde man vor der Leinwand eines Künstlers stehen. Gästen, die lieber hoch zu Ross die Umgebung erkunden, stehen Pferde aus dem eigenen Reitstall für Ausflüge bereit. Auch Fahrradliebhaber kommen dank der elektrischen Mountainbikes voll und ganz auf ihre Kosten. Egal für welchen Ausflug Entdecker sich entscheiden: Tierische Begegnungen mit Wüstentieren wie Säbelantilopen, Erdmännchen, Kudus und sogar Leoparden sind garantiert. Wer die Landschaft von ganz oben erkunden möchte, genießt die einzigartige Schönheit der Namib Wüste während einer Heißluftballonfahrt mit anschließendem Champagnerfrühstück. Auch einem Abendessen inmitten der Dünen oder einem Filmklassiker im Open-Air-Kino steht nichts im Wege, denn das Team von Sonop macht jeden Aufenthalt zu einem einmaligen Erlebnis. Ein ganz besonderes Highlight: Ein Picknick unter dem Sternenhimmel, denn Namibia gilt wegen des meist wolkenlosen Himmels, der klaren Luft und geringen Lichtverschmutzung als Traumziel für Sternengucker, wodurch auch ohne Fernglas mehrere tausende Sterne entdeckt werden können.



Ein Aufenthalt in Sonop kostet ab 560 Euro pro Nacht, pro Person inklusive Vollpension sowie eine tägliche Entdeckungstour durch die Wüste.

