"Weihnachten, Wein und Wellness" in Volkach an der Mainschleife

Diese Alliteration steht für Genuss und Erholung vor dem großen Fest und wird garantiert vom neuen Sonnenhotel Weingut Römmert, das die Gäste in Volkach an der Mainschleife zu einem adventlichen Wochenende mit Weihnachtsmarktbesuchen willkommen heißt

Wer sich vor Weihnachten in die passende Stimmung versetzen möchte, ist in Volkach an der Mainschleife im Frankenland genau richtig. Zahlreiche traditionelle Weihnachtsmärkte der Umgebung locken mit attraktiven Buden und leckeren Köstlichkeiten. Ob in Nürnberg, Würzburg oder Rothenburg ob der Tauber – überall in der Nähe warten Weihnachtsmann & Co auf die Besucher. Und nicht nur die Märkte sind in diesen Städten einen Besuch wert - die historischen Orte mit ihren engen Gassen und alten Gemäuern faszinieren Besucher weltweit.



Das Sonnenhotel Weingut Römmert, das erst vor wenigen Wochen eröffnet wurde, ist der ideale Ausgangspunkt für Sight-Seeing Touren und Weihnachtsmarktbesuche. Aber auch das Hotel ist sehens- und erlebenswert, denn es ist ein außergewöhnliches Themenhotel. Mit großer Begeisterung widmet man sich hier dem Wein. Direkt am Weingut Römmert, inmitten einer herrlichen Weinregion gelegen, ist allein der Standort des Hotels schon etwas ganz Besonderes. Ob bei der Inneneinrichtung oder in den Außenbereichen - Rebenholz, Weinfässer, Weinflaschen und vieles mehr sind im Hotel fantasievoll ein- und umgesetzt worden. Verantwortlich für das einzigartige Innendesign sind die Innenarchitektin Silvana Gutjahr und die Künstlerin und Designerin Ameli Neureuther. Die Besonderheit dabei ist, dass Ameli Neureuthers Bilder nicht mit dem Pinsel gemalt sind, sondern mittels „App-Art“ auf dem Tablet gezeichnet wurden. Die Farben, die sich durch das Hotel ziehen, wurden bewusst gewählt. Grün für die Rebstöcke, Braun für die Erde sowie Gelb und Rot für die reifen Trauben.



Sonnenhotel Weingut Römmert



Die 104 Zimmer und Suiten des neuen Sonnenhotels haben eine Größe von rund 20 bis 40 m². Das neue Sonnenhotel bietet großzügige Restaurantflächen, auch auf der Sonnenterrasse, mit einem ausgewählten Angebot an fränkisch-regionalen Spezialitäten, von einem kreativen Küchenteam zubereitet. Selbstverständlich kommen die korrespondierenden Weine vom eigenen Weingut.



Der stilvolle SPA-Bereich mit rund 900 m2 hat es in sich: Ein komplett durchschwimmbarer Pool, der von innen nach außen geht, verschiedene Saunen sowie Massage- und Wellnessanwendungen stehen zur Verfügung.



Das Arrangement in der Vorweihnachtszeit „Drei Tage, drei Weihnachtsmärkte“ beinhaltet: 3 Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorie, Shuttlebus zu den Weihnachtsmärkten in Nürnberg, Würzburg und Rothenburg ob der Tauber, freie Nutzung des 900 m² SPA-Bereichs mit kombiniertem Innen-/Außenpool, Saunen, Massage- und Wellnessanwendungen sowie Ruhezone und Liegebereiche auf der Dachterrasse. Pro Person im Doppelzimmer in der Zeit vom 02.12.2019 - 05.12.2019 und vom 16.12.2019 - 19.12.2019 ab 385,- Euro buchbar.



Römmerts WeinWelt



Parallel zur Hoteleröffnung ist auch auf dem Erlachhof, dort wo sich auch das neue Sonnenhotel befindet, in direkter Nachbarschaft die neue „Römmerts WeinWelt“ eröffnet worden. Dahinter verbergen sich auf insgesamt 600 qm eine moderne Vinothek mit hochklassigen Weinen, erlebnisreiche Weinpräsentationen, eine individuelle Verkostungstheke sowie separate Verkostungsräume für kleine und große Gruppen. In dem Weinerlebnisbereich mit informativen Showtafeln und Multimediatechnik erfahren die Besucher alles über die Geschichte des Hauses Römmert und des Weinbaus in Franken. Ebenso erlebt man dort den Weg des Weines vom Weinberg bis in die Flasche. Nicht fehlen sollte der Blick in den imposanten Tankkeller, in das Holzfasslager und in die Schatzkammer: Ein tolles weiteres Highlight zu den Besuchen der Adventsmärkte. Außerdem kann man in dieser Region hervorragend wandern und Fahrrad fahren, auch im Winter. Es gibt ausreichend Parkplätze direkt am Hotel und dazu noch eine Tiefgarage für 20 Fahrzeuge, teilweise mit E-Ladestation sowie eine großzügige Fahrradgarage auch für E-Bikes.



Weitere Informationen und Buchung: Sonnenhotel Weingut Römmert, 97332 Volkach, Tel: +49 (0) 9381 – 718160, www.sonnenhotels.de/hotels-resorts/weingut-roemmert/hotel/



Oder: www.sonnenhotels.de sowie kostenfrei aus dem deutschen Festnetz unter 0800 / 7744555. Oder per Mail unter zentralreservierung@sonnenhotels.de .

