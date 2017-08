Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub - Verwöhnurlaub mit der ganzen Familie

Die großen Ferien sind erst ein paar Wochen her, aber man fühlt sich schon wieder Urlaubsreif. Warum also nicht noch mal weg fahren?



Die sonnenhotels & Resorts bieten in ihren schön gelegenen Häusern eine herrliche Auszeit für alle, die Urlaub brauchen.



Mecklenburgische Seenplatte



Ideal zum Urlaub machen ist die Mecklenburgische Seenplatte. Im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns begeistert die Feldberger Seenlandschaft die Gäste mit ihrer faszinierenden Natur und den vielen Freizeitmöglichkeiten. In der Mecklenburgischen Seenplatte ist man eigentlich immer auf dem Wasser. Schließlich gilt das Revier als Europas größtes geschlossenes Seengebiet. Praktisch hinter jedem Hügel und jedem Wald glitzert ein Gewässer. Die über 1000 Seen und die sie verbindenden Flüsse laden zu Exkursionen auf dem Wasser ein. Die Kulisse eines solchen Abenteuers ist ebenso abwechslungsreich wie eindrucksvoll, die Landschaft üppig und die Natur geschützt. Ganz besonders gilt dies natürlich für den "Müritz-Nationalpark" sowie die Naturparks "Nossentiner/ Schwinzer Heide" und "Feldberger Seenlandschaft". Und zwischen der ursprünglichen Natur liegen verträumte Dörfer und verwinkelte Kleinstädte, charmante Gutshöfe und verwunschene Schlösser.



Wer genug Natur gesehen hat und sich nach etwas anderem sehnt, dem sei ein Theater- und Museumsbesuch, ein Stadtbummel oder eines der Cafés an der Hafenpromenade empfohlen. Urlaub lebt ja schließlich nicht von der Natur allein. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und jeder – ob groß oder klein – kommt hier auf seine Kosten.



Das passende Urlaubshotel ist das sonnenhotel Feldberg am See. Von hier aus kann man seine Ausflüge starten, oder im Hotel Wellnessanwendungen genießen, schwimmen, saunieren und kulinarisch genießen. Das Haus liegt im Herzen des Naturparks Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg –Vorpommern, oberhalb des Hausees. Neben Wandern kann man hier auch Reiten und Rad fahren – die Region bietet eine Vielzahl von Angeboten für die Urlauber, die in den Ferien gerne aktiv sind. Wassersportler fühlen sich in der Region ohnehin wie im Paradies. Die Feldberger Seenplatte ist ein Dorado für aktive Genießer, aber auch für Ruhesuchende.



Das Sonnenhotel Feldberg am See verwöhnt seine Gäste mit komfortablen, gemütlichen Zimmern, leckerem Essen und einem großzügigen Wellnessbereich mit beheiztem Hallenbad, Dampf- und Trockensauna. Wer eine Auszeit braucht ist hier hervorragend aufgehoben. Gern können auch Wellness-Massagen, Kosmetikanwendungen und Schönheitsbehandlungen gebucht werden. Es gibt auch einen hoteleigenen Tennisplatz und einen Fitnessbereich.



Das Arrangement vom sonnenhotel Feldberg am See „Große Auszeit“ beinhaltet:



- 5 Übernachtungen im komfortablen Hotelzimmer

- täglich Frühstücksbuffet, zauberhafter Seeblick inklusive

- täglich Abendessen im Rahmen der Halbpension

- ein Leihfahrrad für einen ganzen Tag mit Routenempfehlungen

- eine entspannende Rücken und Nacken Massage ( Verwöhnzeit ca. 25 Minuten )

- ein Bademantel für die Dauer des Aufenthaltes

- freie Benutzung des Hallenbades sowie der Saunalandschaft



Anreise täglich im Reisezeitraum bis 31.10.2017

Preis pro im Doppelzimmer im Twinbett „Haussee „ ab 314,00 Euro, Preis pro im Doppelzimmer Komfortzimmer „Eisvogel“ ab 329,00 Euro.



Für Familien ist der Bayerische Wald ein Urlaubsparadies



Bodenmais, im schönen Bayerischen Wald ist ein Urlaubsparadies für die ganze Familie und nimmt Platz 1 ein in der Beliebtheitsskala unter den Bayerischen Urlaubsorten. Auch das sonnenhotel Fürstenbauer, das idyllisch in Bodenmais liegt, ist sehr familienfreundlich und wurde sogar dafür ausgezeichnet. Die besten Vorrausetzungen also hier den Urlaub mit der ganzen Familie zu verbringen.



Dass alle Familienmitglieder ihren Spaß haben, dafür sorgen die Umgebung, das sonnenhotel Fürstenbauer und das Angebot der Gemeinde Bodenmais.



Hier wird wirklich jede Menge für die Kids angeboten. Zu ausgewählten Ferienzeiten gibt es in Bodenmais z. B. den „ÄKTSCHN - Club“ für Kinder von vier bis 14 Jahren, der von der Bodenmais Tourismus & Marketing GmbH angeboten wird. Die kleinen Gäste dürfen sich auf spannende Abenteuer freuen. Das umfangreiche Kinderprogramm wird jeweils an die Jahreszeit angepasst. Die Betreuerinnen und Betreuer halten sich mit den Kindern vor allem im Freien auf, um ihnen hierbei die Natur ein Stück näher zu bringen. Die Schatzsuche im Silberberg findet bei den Kindern immer besonderen Anklang und die funkelnden Steine dürfen auch mit nach Hause genommen werden. Ein Besuch der Gutsalm Harlachberg wird für die Kinder zum einmaligen Erlebnis, wenn sie hier ihr eigenes Brot backen und mit nach Hause nehmen dürfen.



Bodenmais ist auch ein hervorragender Ausgangspunkt für viele für Wandertouren. Der Nationalpark Bayerischer Wald bietet Natur pur mit einer einzigartigen Wildnis, die Lust auf ausgedehnte Wanderungen und Mountainbike-Touren macht. Aber auch die vielen Museen und Kulturprogramme locken mit interessanten Ausstellungen.



Bei der Zusammenstellung der Wandertouren rund um Bodenmais ist das Hotelteam gern behilflich, denn von leicht bis schwer ist alles dabei. Es werden auch geführte Wanderungen angeboten, so dass man sich um nichts kümmern muss. Die Wanderer können sich ganz auf die Natur und die Aussichten konzentrieren.



Zu einem schönen Urlaub gehört auch immer das Rund-um-Sorglos-Paket eines Hotels. Das findet man im sonnenhotel Fürstenbauer. Im hoteleigenen Restaurant des Sonnenhotels Fürstenbauer werden die Gäste morgens mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet verwöhnt. Abends gibt es liebevoll kreierte Menüs und wechselnden Themenbüffets. Der hauseigene Wellness-Bereich mit Schwimmbad, einer Sauna und einer Liegewiese sorgt für Entspannung. Hier können auch die Kinder eine Menge Spaß haben.



Das sonnenhotel Fürstenbauer bietet das Arrangement „Sonnenwolfi´s Familienwoche“:



- 7 mal Übernachtung im komfortablen Hotelzimmer

- täglich Frühstücksbuffet mit frisch zubereiteten Eierspeisen und Bayerischen Leckereien

- 7 mal ein schmackhafter Nachmittags-Snack für die ganze Familie

- täglich Abendessen im Rahmen der Wohlfühlpension

- täglich verschiedene Getränke zum Abendessen inklusive

- freie Benutzung des Hallenbades sowie der Sauna

- Animation in der Ferienzeit

- kostenfreie Freizeitangebote auf der Sportalm Bodenmais für Klein und Groß

- Eintritt in das Bodenmaiser WellVital-Zentrum, in welchem Fitnesskurse, Kochkurse, Wanderungen und Vorträge angeboten werden



Anreise täglich im Reisezeitraum bis 31.10.2017

Familienpreis im Doppelzimmer „Kleiner Arbersee“ für 2 Erwachsene und 1 Kind bis 6 Jahre: ab 828,00 Euro, Familienpreis im Familienzimmer „Fuchsbau“ für 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder bis 6 Jahre: ab 918,00 Euro.



Auf der Homepage findet man unter www.sonnenhotels.de viele weitere attraktive Ferienangebote aller Sonnenhotels.



Weitere Informationen und Buchung unter: www.sonnenhotels.de sowie kostenfrei aus dem deutschen Festnetz unter 0800 / 7744555.

Die sonnenhotels & Resorts sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden. Alle sonnenhotels & Resorts sind familiengeführte Betriebe, die ihre Gäste mit Herzlichkeit empfangen und für unvergleichliche Urlaubstage sorgen. Hier fühlen sich Familien, aber auch "ältere" Gäste wohl.



Die sonnenhotels & Resorts sind sehr auf Familien eingestellt. Dementsprechend familienfreundlich sind auch die Angebote. Für die Kinder und auch für die Eltern stehen zahlreiche attraktive Aktivitäten bereit. Aber auch ältere, reisefreudige Menschen sind in den Sonnenhotels herzlich willkommen. Die Angebote sind mit tollen Wandertouren, Kulturhighlights und Wellnessanwendungen und vielem mehr auch auf die "Best Ager" ausgerichtet. Aber egal wie alt, die sonnenhotels & Resorts freuen sich auf alle Gäste, die gern einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub in angenehmer Atmosphäre verbringen möchten. Jedes Haus bietet von allem etwas: Erholung und Entspannung, die unterschiedlichsten Sportarten, um aktiv sein, Angebote für größere und kleinere Kinder und Genießermomente für den Gaumen in den Restaurants der sonnenhotels & Resorts.







