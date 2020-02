Pressemitteilung BoxID: 785550 (Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG)

Familien-Erlebnis-Urlaub an einem der wärmsten Badeseen Kärntens oder an der Mecklenburgischen Seenplatte

Bald sind wieder Osterferien und viele weitere Feiertage bieten die Möglichkeiten für unbeschwerte Urlaubstage mit der ganzen Familie. Die Sonnenhotels bieten in ihren Häusern Ferienspaß und Erholung für die ganze Familie und das das ganze Jahr über.



Zum Beispiel in Österreich in Kärnten bietet das Sonnenresort Maltschacher See eine fröhliche Familienwelt für große und kleine Gäste. Das Resort besteht aus einem autofreien Feriendorf mit einem tollen Campingplatz in der Nähe der Stadt Feldkirchen und liegt weich eingebettet in das sanfte Hügelland mit herrlichem Blick in den Nationalpark Nockberge und direkt am See. Das „All-Inklusive-Paket“ des Hotels bietet ein Rund-um-Sorglos-Paket.



Der Maltschacher See zählt aufgrund seiner Größe und seiner geringen Wassertiefe zu den wärmsten Badeseen Kärntens und ist ideal für Kinder. Die unbebauten Ufer des Sees bieten nicht nur Ruhe und Idylle, sondern auch einen wichtigen Lebensraum für geschützte Vogel- und Fischarten. Die verkehrsfreie Naturlandschaft rund um den See kann man ungestört mit der ganzen Familie erkunden – zu Fuß oder mit dem Rad.



Die Umgebung rund ums das Hotel und Feldkirchen ist ein wahres Dorado für Wanderer. Bei einer Wanderung kann man hier aber nicht nur die Natur und die gesunde Luft genießen, man bekommt auch interessante kulturgeschichtliche Einblicke. Auf rund 16 gut markierten Wegen kann man die schönen Ausflugsziele in und um Feldkirchen erkunden. Auch das Angebot für Radsportbegeisterte ist groß – Familien- und Trekkingtouren, Mountainbike-Touren, aber auch Rennradtouren stehen zur Auswahl. Egal ob man sich für einen gemütlichen Ausflug rund um den Maltschacher See, eine aufregende Bergtour in den Nockbergen oder den Mittelkärntner Kultur-Rad-Weg entscheidet – das Sonnenresort Maltschacher See ist immer ein idealer Ausgangspunkt für einen sportlichen Ausflug. Den kleineren Gästen im Alter von 4 bis 12 Jahren wird durch ein Betreuungs- und Animationsteam im „Sonnenwolfi-Kinderklub“ an mindestens 40 Stunden pro Woche ein abwechslungsreiches und spannendes Programm im und um das Resort geboten: Z. B. Basteln, T-Shirt-bemalen, Kinder-Disko und vieles mehr. Sonnenwolfi schaut auch gern höchst persönlich vorbei. Wer noch mehr „Kärnten“ erleben möchte, kann dies mit der Kärnten Card machen. Damit hat man Zugang zu vielen tollen Attraktionen zu einem vergünstigten Preis. Kaufen kann man die Karte an vielen Ausgabestellen in ganz Kärnten.



Das Arrangement vom Sonnenresort Maltschacher See „Sonnenwolfi´s Urlaubsspaß“ beinhaltet: 7 Übernachtungen All-Inklusive, mindestens 40 Stunden spannende Aktivitäten für die Kids mit dem Sonnenwolfi-Kinderklub sowie freies Schwimmen, Spielen und Saunieren im Schwimmbad. Zwei Kinder bis 10 Jahre sind inklusive. Das „Studio Zirbe“ ist z. B. ab 569,- € buchbar. Haustiere sind übrigens auch im Resort willkommen.



Naturliebhaber aufgepasst! Das Sonnenhotel Feldberg am See an der Mecklenburgischen Seenplatte verspricht Erholung und jede Menge Naturerlebnisse



Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte heißt Draußen sein und die Natur von früh bis spät genießen, ein Abenteuerland für kleine und große Gäste. Echte Natur gibt es in der Mecklenburgischen Seenplatte überall und der nächste Badesteg oder der schattige Waldweg sind immer in der Nähe. Wie wäre es mit einer Bootstour über den größten Binnensee Deutschlands, die Müritz oder mit dem Kanu ein Stück der 600 km langen Wasserstraßen erkunden? Oder man mietet sich ein Floß und erkundet im Land der 1000 Seen die wunderbare Wasserlandschaft! Hier kann man das Ruder selbst in die Hand, Badebuchten ansteuern, angeln und paddeln - es gibt unzählige Möglichkeiten mit einem Charterfloß aktiv zu werden. Oder man lehnt sich zurück und lässt sich als Gast auf Touren- und Veranstaltungsflößen von einem ortskundigen Skipper in die Mecklenburgische Seenplatte entführen.



Idealer Ausgangspunkt für alle Touren ist das Sonnenhotel Feldberg am See, ein perfektes Urlaubsdomizil für Aktivurlaub, Wellness- und Familienferien. Im Sonnenhotel schlemmt man auf Mecklenburger Art. Hier kommen regionale leckere Speisen auf den Tisch. Ob im Restaurant oder auf der großen Sommerterrasse: frische Fleisch- oder Fischspezialitäten aus der Region werden köstlich vom Küchenteam für die Gäste zubereitet.



Der hoteleigene Wellnessbereich bietet neben einem Schwimmbad auch eine Sauna, Dampfsauna, Massagen, Kneipp-Anwendungen und Schönheitsbehandlungen.



Das Arrangement „Kleine Auszeit“ beinhaltet: 2 Übernachtungen im komfortablen



Hotelzimmer, 2 mal leckeres Frühstücksbuffet, 2 mal Abendessen, eine Kremserfahrt, freie Benutzung des Hallenbades sowie der Saunalandschaft mit Finnischer Sauna und Dampfbad im Doppelzimmer „Haussee“ ab 130,- €. Weitere Informationen: www.sonnenhotels.de sowie kostenfrei aus dem deutschen Festnetz unter 0800 / 7744555. Oder per Mail unter zentralreservierung@sonnenhotels.de

