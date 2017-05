Die fabelhafte Welt der Heide

Einfach nachzumachen, bombastisch im Effekt: Wenn es eine Pflanze gibt, die selbst absoluten Do-it-yourself-Einsteigern Erfolgserlebnisse garantiert, dann ist es die Heide. Schon in der bewurzelten Variante haben sich insbesondere die leuchtstarken Callunen längst zu lässigen Trendpflanzen für die Indoor- und Outdoorgestaltung entwickelt. Was nicht weiter verwunderlich ist – wer wochenlang top aussieht, Wind und Wetter trotzt und im lässigeleganten Bohème-Look ebenso authentisch daherkommt wie in spektakulären Inszenierungen oder in Stillleben mit natürlichen Charme, der ist für eine Laufstegkarriere nun mal wie geschaffen.



Kreativitätsbooster



Neben ihren phänomenalen optischen Eigenschaften lässt sich Knospenheide zu allem Überfluss aber auch noch super easy beschaffen und verarbeiten. Überraschend preisgünstig erhältlich, schnappt man sich am besten gleich eine ganze Kiste der wandlungsfähigen Callunen und experimentiert zuhause, was das Zeug hält. Kränze, Sträußchen, Kugeln, Zepter oder abstrakte Gebilde - das gleichermaßen elegante wie bizarre Äußere der Knospenblüher lässt die Kreativität nur so sprühen und gleichermaßen attraktive wie fantasievolle Schöpfungen entstehen.



Das schafft wirklich jeder!



Zwei linke Hände oder aus der Kindheit stammende Basteltraumata sind absolut kein Hindernis: Callunen scheinen das Prinzip „keep-it-simple" erfunden zu haben. Triebe einfach am Schopf packen, mit einer Gartenschere abschneiden (gerne büschelweise, da muss niemand zimperlich sein) und mit Bindedraht in Form bringen oder in wassergetränkten Steckschaum stecken – direkt oder in Verbindung mit Holzspießchen oder Drahtklammern. Im Nu entstehen so auch ohne Vorkenntnisse wochenlang haltbare floristische Accessoires. Did-it-yourself? Damn right!



Alle Gestaltungsideen wurden von der Floristmeisterin Isabel Joeden vom Gartencenter Joeden in Viersen entwickelt.

