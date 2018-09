Vorhandene Siedlungsstruktur fortführen

20.09.18

Das Grundstück in Berlin-Altglienicke, auf dem das von Tassilo Soltkahn geplante Bauprojekt entsteht, wurde bisher als Parkplatz genutzt. Aus städtebaulichem Interesse soll nun jedoch mithilfe von Wohnbebauung ein attraktiveres Wohnumfeld geschaffen werden. Deshalb sollen dort zukünftig zwei Wohngebäude entstehen, die nicht mit den umliegenden Gebäuden konkurrieren, sondern vielmehr die vorhandene Siedlungsstruktur aufgreifen beziehungsweise fortführen. Die Bestandsbebauung im Umkreis ist relativ dicht, jedoch nicht sehr hoch, da sie vor allem durch 2- und 3-geschossige Stadthäuser geprägt ist. „Mein Ziel war es, diesen vorstädtischen Rhythmen zu folgen und dabei nicht überteuerte Luxuswohnungen zu entwerfen, sondern Wohnungen zu schaffen, deren Vermietung zu moderaten Preisen erfolgt. Aus architektonischer Perspektive betrachtet stellen Wirtschaftlichkeit und Ästhetik für mich keinen Widerspruch dar“, erklärt Tassilo Soltkahn, Architekt und Vorstand der Soltkahn AG. Um den Bedarf an Stellplätzen am Standort zu decken, ist der Bau einer Tiefgarage geplant. Zur Verbesserung der Nahversorgung bieten die Kopfbauten im Erdgeschoss Raum für Gewerbeeinheiten.



Randbezirk als attraktiver Standort



Altglienicke gehört als Berliner Ortsteil zum Bezirk Treptow-Köpenick und liegt im südöstlichen Teil der Stadt. Mit der vermehrten Nachfrage nach Wohnraum in Berlin nimmt auch die Nachfrage in den Randbezirken immer mehr zu. Die Nähe zu den Flughäfen Schönefeld beziehungsweise BER und dem Wissenschafts- und Universitätsstandort Adlershof trägt ihr Übriges dazu bei, die Attraktivität des Wohnstandortes zu steigern. Aufgrund dieser Lage entstehen vor allem Wohnungen, die den Ansprüchen kleiner Haushalte genügen und als Übernachtungsmöglichkeiten für Studenten oder die Mitarbeiter der Flughäfen dienen.



Symbiose von Funktionalität und Design



Riegelbauten verbinden die Hauptgebäude miteinander. „Der geplante Neubau fügt sich so in die Stadtarchitektur ein, indem eine Fortführung der geschlossenen Bauweise erfolgt. Dadurch erziele ich eine einheitliche Gesamtstruktur“, so Tassilo Soltkahn. Die hervorstehenden Fensterrahmen sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern dienen auch einer besseren Bilanz der Energieeinsparverordnung, denn sie verhindern einen Wärmeverlust. Eine durchgehende Glasfassade der Treppenhäuser sorgt für Helligkeit, gleichzeitig bietet die Verwendung von blickdichten Paneelen im Erdgeschoss den Bewohnern die nötige Privatsphäre. Durch den Einsatz zahlreicher Vor- und Rücksprünge entstehen Nischen und Balkone, die eine optimale Licht- und Fenstersituation jeder einzelnen Wohnung garantieren. Die teilweise geschwungene Form der Balkone und Versprünge lockert die Fassadengestaltung auf.



Tageslicht schafft hellen Wohnraum



Es gibt 1-Zimmer- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Während die kleineren Einheiten als Wohnraum für diejenigen dienen, die zeitweise ein Zuhause in Berlin benötigen, bieten die größeren Familien ein großzügiges Heim. „Mein Ziel war es, Wohnungen zu planen, die den Ansprüchen an kleinere Wohnungen genügen, ohne dabei beengt zu wirken. Aus diesem Grund erhält nahezu jede Wohneinheit entweder eine Terrasse oder einen Balkon – so ist für Licht und Helligkeit in den Zimmern gesorgt“, erklärt der Architekt. Dabei lassen die Grundrissentwürfe individuelle Änderungsmöglichkeiten zu, indem sie Raum für offene Wohnkonzepte bieten und gleichzeitig kleinteiligere Gliederungen ermöglichen. Zudem erlaubt ein hoher Drempel im Dachgeschoss den Bau komfortabler Dachwohnungen.



Grünanlage lädt zu Erholung ein



Im Hof entstehen ein begrünter Innenhof und ein Spielplatz, der beiden Gebäudeteilen zur Verfügung steht. Hier können sich Bewohner treffen und entspannen. Zudem erhalten alle Flachdachflächen eine extensive Dachbegrünung. Dies bereichert sowohl das Mikroklima am Wohnstandort als auch die Ästhetik der Gebäude.



Weitere Informationen unter: www.soltkahn.de

(lifePR) (