Worum geht es eigentlich bei der Dieselaffaire?

Stickstoff (Volumenanteil 78,08 %) und Sauerstoff (Volumenanteil 20,95 %) sind die häufigsten Bestandteile der Luft. Bei Temperaturen über 1000°C verbinden sich Stickstoff und Sauerstoff zu verschiedenen Stickstoffoxiden, die alle unbekömmlich sind. Stickoxide ? insbesondere Stickstoffdioxid (NO2) ? reizen und schädigen die Atmungsorgane von asthmakranken Menschen. Die Stickoxide entstehen im wesentlichen bei technischen Vorgängen, die mit hohen Temperaturen arbeiten. Je höher die Temperatur ist, desto mehr NO2 entsteht.



Dieselmotoren arbeiten mit höheren Temperaturen als Benziner und haben deshalb einen besseren Wirkungsgrad (und geringeren CO2-Ausstoß). Diesen Vorteil bezahlen sie damit, dass ihr Abgas wegen der höheren Verbrennungstemperaturen erheblich mehr Stickoxid enthält. Man kann zwar die Abgase von den Stickoxiden reinigen, doch das verlangt eine teure Technik.



Auch beim Elektroschweißen z.B. entstehen Temperaturen im Bereich von etwa 3.000 bis sogar 10.000°C. Deshalb entstehen bei Schweißarbeiten Stickoxide in größeren Mengen. Nur gesunde Personen können solche Arbeiten ausführen. Doch auch für diese Menschen gibt es Grenzwerte der zulässigen NO2 Konzentration, die in den Arbeits-Räumen nicht überschritten werden dürfen. Diese Grenzwerte (für geschlossene Räume) sind natürlich erheblich höher als die zulässigen NO2-Grenzwerte im öffentlichen Raum.



Im öffentlichen Raum nimmt man Rücksicht auf asthmakranke Personen, die darauf angewiesen sind, die Fußwege vor ihrer Wohnung oder den Schulhof oder Fußballstadien oder Parkanlagen oder Bahnhofshallen zu benutzen. Deswegen sind die Grenzwerte im öffentlichen Raum strenger als in geschlossenen Räumen.



Besonders in Großstädten werden diese strengen Grenzwerte skandalöser Weise sehr weit überschritten.



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) führt seit Jahren als David gegen Goliath einen erfolgreichen Kampf vor den Gerichten. Ihr Anwalt Remo Klinger berichtet in einem hörenswerten Interview von aufregenden und nahezu unglaublichen Dingen. Aber hören Sie selbst: https://www.lto.de/recht/podcasts/p/lto-podcast-remo-klinger-bverwg-diesel-fahrverbote-duh-anwalt/





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren