Kurt Cobain's japanische Lieblingsband auf Europa-Tour: SHONEN KNIFE (Japan)

17.12.18

SHONEN KNIFE (JP) + support

09.05.19 Düsseldorf - Pitcher

10.05.19 Schorndorf – Manufaktur

11.05.19 München – Milla

12.05.19 CZ-Prag – 007 Club

13.05.19 A-Wien – Chelsea

15.05.19 Hamburg – Monkey´s Music Club

16.05.19 Berlin – Bi Nuu

17.05.19 Hameln – K3

18.05.19 Frankfurt – Das Bett



Shonen Knife gründeteten sich 1981 um die beiden Schwestern Naoko Yamano und Atsuko Yamano in Osaka. Der starke Einfluss von 60er Girl Groups, den Beach Boys und dem frühen Punk Rock von Bands wie den Ramones, führte dazu, dass die Band rasch von sich Reden machte und seither als Japans weibliche Antwort auf The Ramones gilt.

Als das Kult-Label Sub Pop auf sie aufmerksam wurde und auch BBC Ikone John Peel ihre Platten im Radio spielte, nahm die Karriere der Japanerinnen ihren weiteren Verlauf.

Als dann 1991 kein Geringerer als Kurt Cobain (Nirvana) die Band für sich entdeckte und sich als ihr größter berühmtester Fan entpuppte, war dies der Startschuss einer guten Zusammenarbeit beider Bands. Cobain sah sie auf einem Konzert in L.A. und äußerte sich danach wie folgt „When I finally got to see them live, I was transformed into a hysterical nine-year-old-girl at a Beatles concert.“

Nirvana baten Shonen Knife an als Opening Act auf ihrer England Tour zum Erfolgsalbum Nevermind mitzufahren. Später sagte Yamano, dass als Kurt Cobain sie fragte, sie nicht einen Schimmer hatte welche Band das war. Shonen Knife tourten also die komplette UK Tour mit Nirvana und während der Tour brachte Naoko Cobain bei wie er ihren Song „Twist Barbie“, welchen Nirvana live coverte.

Im Laufe der Zeit wuchsen die Bands enger zusammen und Nirvana tauchten öfters als Gäste auf Shonen Knife Konzerte auf.

Nach all den Jahren, einigen Änderungen und diversen Aufnahmen und Touren, kommt die Band nun frischer denn je mit einem neuen Album zurück auf Tour nach Europa !



Shonen Kife feature with Nirvana

https://www.youtube.com/watch?v=ZgHiqihkRz8



It´s A New Find

https://www.youtube.com/watch?v=astKY3mmDVI



Ramones Forever

https://www.youtube.com/watch?v=Tzxk-iJQRhM



Live

https://www.youtube.com/watch?v=-Ba360Dz1sQ



Super Group

https://www.youtube.com/watch?v=TSveOVUdkPI



https://www.facebook.com/ShonenKnifeOfficial/

