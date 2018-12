21.12.18

Jesse Dayton bestätigt fünf Konzerte in Schwäbisch Gmünd, Düsseldorf, München, Hamburg und Hameln. Der texanische Countrysänger feiert mit dieser Tour nach jahrzentelanger Musikerfahrung sein erstes Live-Album: On Fire in Nashville.



Jesse Daytons Geschichte liest sich wie ein Who is Who der amerikanischen Musik.Man stelle sich ein 15-jähriges Kind vor, das an der Grenze von Texas / Louisiana geboren und aufgewachsen ist. Bereits in jungen Jahren nimmt er seine erste Solo-Schallplatte mit dem Titel "Raisin 'Cain" für Justice Records mit den Koryphäen Doug Sahm, Flaco Jiminez und Johnny Gimble auf, und erreicht die Nummer 1 der Americana Radio Charts.

Dayton tourt um die Welt und eröffnet für die Punklegenden Social Distortion, The Supersuckers und X und wird gebeten, das Arrangieren und Spielen der Gitarre von The Supersuckers meistverkauftem Album "Must Have Been High" mit zu übernehmen.



Von Waylon Jennings wurde er in der Fernsehsendung „Crook & Chase“ entdecktund in die Woodland Studios eingeladen. Dort lernte er Jonny Cash, Ray Price, Willie Nelson Johnny Bush und Glen Campbell Songs kennen und nahm Songs mit ihnen auf. Später entdeckte ihn Rockstar/Horror Regisseur Rob Zombie. Dayton schrieb Soundtracks für seine Filme „The Devils Rejects“, „Halloween 2“ (mit Jesse Daton als Darsteller) und „The HauntedWorld of El Super Beaston“ und wurde in der Zeitschrift Rolling Stone vorgestellt.



Jesse Daytons Live-Album „On Fire in Nashville“ erscheint am 01.02.2019.



Solar Penguin Agency präsentiert



Jesse Dayton



Tour 2019



12.02. Schwäbisch Gmünd, KKF

13.02. München, Backstage mit Stephen Seagulls

20.02. Düsseldorf, Pitcher

26.02. Hamburg, Hafenklang

27.02. Hameln, K3



https://www.jessedayton.com/ I http://www.solarpenguin.de/



Tickets: https://www.adticket.de/Jesse-Dayton.html

