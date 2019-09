Pressemitteilung BoxID: 767219 (Sören Bauer Events GmbH)

20 Jahre "Movie meets Media": Goldene Vorfreude auf ein besonderes Jubiläum!

Onlinevoting zum Zuschauerpreis "Coolster Kommissar" startet am 10. September

Die Erfolgsgeschichte spricht für sich: Seit nunmehr zwei Jahrzehnten begeistert „Movie meets Media“ internationale Prominenz aus Medien, Unterhaltung, Wirtschaft und Politik. Damit zählt das Branchen-Event zu den am längsten laufenden und angesagtesten Veranstaltungsreihen des Landes. Mit der 60. Ausgabe feiern namhafte VIPs nun am 25. November im Hamburger Hotel Atlantic Kempinski ein Jubiläumsfest der Extraklasse – hochrangige Stargäste und ein Überraschungs-Programm inklusive!



Unter dem Motto „20 golden years of Movie meets Media“ lässt Sören Bauer Events in Hamburg pünktlich zur Adventszeit exklusive Feierstimmung aufkommen: Was Ende des letzten Jahrtausends begann, ist 20 Jahre und 60 erfolgreiche Events später aus den Terminkalendern angesagter VIPs und wichtiger Branchen-Entscheider nicht mehr wegzudenken. Ob in München, Berlin, oder Hamburg, ob in ausgelassener Feierlaune oder beim effektiven Networking – „Movie meets Media“ überrascht seine Gäste immer wieder mit außergewöhnlichen Locations, glamourösem Ambiente und einzigartigen „Exciting Gold“-Momenten.



So liest sich die lange VIP-Liste aus zwei Jahrzehnten „Movie meets Media“ wie das Who is Who internationaler Leinwand-Stars und wichtiger Business-Entscheider. Neben unzähligen Schauspiel- und Bühnenlegenden wie Alain Delon, Bo Derek, Jeff Goldblum, Franco Nero, Till Schweiger, Moritz Bleibtreu, Iris Berben, Veronika Ferres, Wotan Wilke Möhring, Matthias Schweighöfer, Udo Lindenberg, Otto Waalkes und Dieter Hallervorden, zählten namhafte Politik- und Wirtschaftsgrößen wie Dagmar Wöhrl, Regine Sixt, Oliver Samwer, Dirk Ströer, Dr. Florian Langenscheidt, Bruno Sälzer sowie Wolfgang Bosbach, Christian Wulff und Manuela Schwesig bereits zu den exklusiven Gästen.



Was die zahlreichen VIPs bei der großen Jubiläumsausgabe im Hotel Atlantic Kempinski erwartet? Schon früh am Abend kommt echter Nervenkitzel auf, wenn die Gewinner des Zuschauerpreises „Coolster Kommissar“ und „Coolste Kommissarin“ verkündet werden, ausgelobt von „rtv-Deutschlands größtes TV-Magazin“. Ab sofort dürfen alle Krimi-Fans online auf www.moviemeetsmedia.de vier Wochen lang darüber abstimmen, welche TV-Ermittler in diesem Jahr in der Zuschauergunst ganz oben stehen.



Insgesamt 30 Kommissarinnen und 30 Kommissare stehen zur Wahl: Wer hat am Ende die Spürnase vorn und räumt die begehrte Trophäe ab? Der Krimi-Countdown läuft!



Die weiteren Highlights des Abends? Dieses Geheimnis wird bald gelüftet. So viel sei schon jetzt verraten: Wer das Glück hat, in dieser Nacht dabei zu sein, darf sich auf einen goldenen Genuss für Augen und Ohren freuen!



Weitere Infos unter www.moviemeetsmedia.de.

