Zur Stärkung der Löwenpopulation: Disney und der Lion Recovery Fund des Wildlife Conservation Network kündigen gemeinsame Kampagne Protect the Pride an

25 Jahre ist es her, dass Disney die Originalversion von Der König der Löwen in die Kinos brachte. In dieser Zeit hat Afrika die Hälfte seiner Löwen verloren – nur noch etwa 20.000 sind übrig. Anlässlich des Kinostarts von „Der König der Löwen“ am 17. Juli, startet Disney mit Protect the Pride eine weltweite Naturschutzkampagne, die auf die problematische Lage der Löwen und anderer Wildtiere in ganz Afrika aufmerksam macht und sich dem Schutz und der Stärkung der Löwenpopulationen und ihrer Lebensräume widmet.



Löwen sind immer stärker bedroht, Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass ihre Anzahl erhöht werden kann, wenn sie und die Lebensräume, die sie mit Menschen und anderen afrikanischen Wildtieren teilen, ausreichend geschützt werden. Disney unterstützt deshalb den Lion Recovery Fund (LRF) des Wildlife Conservation Network (WCN) und sein Vorhaben, die Löwenpopulation bis 2050 zu verdoppeln, um den afrikanischen Wildtieren und deren Lebensräumen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Der Löwenschutz stärkt den gesamten „Circle of Life“ in Afrika, angefangen bei der Hyäne bis hin zu den Erdmännchen.



Disney hat bereits mehr als 1,5 Millionen Dollar an den Lion Recovery Fund und seine Partner gespendet und wird noch weitere Fördermittel bereitstellen. Fans sind eingeladen, die Spende auf einen Gesamtbeitrag von bis zu 3 Millionen Dollar zu verdoppeln: Um „Protect the Pride“ zu unterstützen, können sie weltweit an Feierlichkeiten teilnehmen und Special Edition-Produkte erwerben. Die Special Edition-Kuscheltiere Simba und Nala sind ab sofort online auf shopDisney.de und in ausgewählten Disney Stores zum Preis von 38€ erhältlich.



Für jedes verkaufte Special Edition Kuscheltier spendet Disney* 5 US-Dollar an das Wildlife Conservation Network als Unterstützung des Lion Recovery Fund und seiner lokalen Partner (zu geltenden Bedingungen). Mehr Infos zu dieser Kampagne unter www.TheWaltDisneyCompany.eu/TheLionKingProtectthePride



*Die Spenden werden von Disney in den USA an das Wildlife Conservation Network geleistet, einer US-basierten 501(c)(3) Non-Profit Organisation, die mit Umweltschützern auf der ganzen Welt zuammenarbeitet und lokale Projekte fördert, die das Zusammenleben von Menschen und Wildtieren unterstützen.

