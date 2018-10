RENEGADES: Ab 07. Dezember 2018 als DVD, Blu-ray und VoD erhältlich!

23.10.18

Was machen Navy SEALs, wenn sie vorübergebend vom Dienst suspendiert werden? Sie gehen auf Schatzsuche.



Eine kleine Truppe taffer US-Soldaten führt Anfang der 1990er Jahre, zur Zeit des Bosnienkrieges, riskante Geheimoperationen in Sarajevo aus, bis die fünf Elitekämpfer nach einem draufgängerischen Manöver vorerst beurlaubt werden. Ab sofort setzen sie ihre militärische Taucherausbildung für die Schatzsuche ein, denn in einem nahegelegenen See soll tonnenweise Gold aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen liegen. Doch auch unter Wasser holt sie das Kampfgefecht schnell wieder ein und sie treffen auf altbekannte Feinde.



Die Macher von 96 HOURS – TAKEN und THE EQUALIZER haben einen neuen Coup gelandet: Mit RENEGADES – Mission of Honor inszeniert Blockbuster-Routinier Steven Quale („Storm Hunters“, „Final Destination 5“), ausgehend von einem Drehbuch der Autorenlegenden Luc Besson („Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“, „Lucy“) und Richard Wenk („The Equalizer“, „The Expendables 2“) explosive Abenteuer-Action mit spektakulären Unterwasser-Stunts und schlagfertigen Dialogen mit messerscharfem Humor. Vor der Kamera überzeugen Oscar®-Gewinner J.K. Simmons („Whiplash“, „Terminator Genisys“), Sullivan Stapleton („300: Rise of an Empire“), Clemens Schick („James Bond 007 – Casino Royale“) sowie Sylvia Hoeks („Blade Runner 2049“, „Whatever Happens”).



Über den Film



Sarajevo, 1995. Eine Gruppe Navy SEALs ist nicht gerade begeistert, als sie zu ihrem Boss zitiert und vorübergehend suspendiert wird. Zwar haben die fünf Männer den Auftrag der Nato, Kriegsverbrecher in Ex-Jugoslawien aufzuspüren und zu eliminieren, erfolgreich ausgeführt, aber bei ihrer Flucht mit dem Panzer waren sie alles andere als diskret. Nun heißt es erstmal, sich die freie Zeit anderweitig zu vertreiben. Da hören sie von einem sagenhaften Goldschatz, der während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis geraubt worden sein und seit Jahrzehnten auf dem Grund eines nahe gelegenen Sees liegen soll. Gemeinsam mit der Einheimischen Lara begeben sich die fünf Navy SEALs auf eigene Faust auf die Suche nach der millionenschweren Beute. Bei ihren heimlichen Tauchgängen werden sie vom serbischen General Petrovic aufgespürt und merken schon bald, dass sie nicht die einzigen sind, die es auf das versunkene Gold abgesehen haben...



RENEGADES – Mission of Honor ist ab 07. Dezember 2018 als DVD, Blu-ray und Video on Demand erhältlich! Das Bonusmaterial enthält Featurettes zur Story und zu den Szenenbildern.



Weitere Informationen und Pressematerialien zum Film erhalten Sie unter

http://www.universumfilm.de/presse





(lifePR) (