SkyTeam veröffentlicht die reiselustigsten Nationen und die beliebtesten Reiseziele

Die globale Airline-Allianz SkyTeam hat anhand der Verkaufszahlen ihres Go-Round-the-World-Passes 2017 die reiselustigsten Länder der Welt präsentiert.



Laut SkyTeam waren es 2017 vor allem Kunden aus den USA, die ein Round-the-World-Abenteuer genossen. Japan folgt an zweiter Stelle und Frankreich ist drittplatziertes Land. Mit zweistelligem Verkaufszuwachs kamen die Niederlande bei SkyTeam auf Platz vier und China auf Platz fünf. „Das vielseitige Netzwerk von SkyTeam appelliert an die Abenteuerlust, unabhängig davon, aus welchem Land jemand kommt. Und mit dem Rabatt von 15 % des Round-the-World-Tarifs war ein solches Abenteuer noch nie so günstig“, sagt Mauro Oretti, Vice President Marketing & Commercial Synergies von SkyTeam. „Vom lebendigen Treiben der aufregendsten Städte der Welt über Traumstrände bis hin zu abgelegenen Bergwelten - das Weltenbummler-Ticket garantiert eine unvergessliche Traumreise.“



Rangliste der am meisten besuchten Städte auf einer SkyTeam Round-the-World-Tour 2017:

• Tokio, Japan

• Paris, Frankreich

• New York, USA

• Sydney, Australien

• Los Angeles, USA

• Amsterdam, Niederlande

• London, Vereinigtes Königreich

• Seoul, Südkorea

• Bangkok, Thailand

• Honolulu, USA



Über den SkyTeam Go-Round-the-World-Pass:

Der SkyTeam Go-Round-the-World-Pass kann online auf SkyTeam.com mit Hilfe eines benutzerfreundlichen Planungstools, über die SkyTeam-Buchungszentrale oder im Reisebüro gebucht werden. Die Reiserouten können 2 bis 15 Stopps enthalten und die 15 % Rabatt gelten für Buchungen bis zum 31. März 2018 in der Economy und Business Class. Fliegen kann man mit jeder der 20 SkyTeam-Mitgliedsairlines. SkyTeam war die erste Allianz, die 2017 einen Pass mit 2 Stopps anbot und damit dem Kundenwunsch nach noch mehr Flexibilität bei Weltreisen entsprochen hat. Kunden, die eine Region eingehender kennenlernen möchten, können zusammen mit einem Round-the-World-Ticket einen Go-Pass buchen. Für weitere Informationen über die Round the World-Reiserouten klicken Sie bitte hier.

