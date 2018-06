Meilen optimal nutzen

SkyTeam, die weltweite Airline-Allianz, erleichtert Vielfliegern jetzt die Nutzung ihrer Meilen, indem diese ihre Prämienflüge nun auch bei mehreren Mitgliedsairlines buchen können. Mithilfe eines Online-Buchungstools können Kunden ihre Reise selbstständig buchen. Die verfügbaren Flüge werden in Echtzeit angezeigt und bieten eine größere Auswahl als bisher.



Das Tool ist bei 17 der 20 SkyTeam-Mitglieder verfügbar. So können über 98 % der SkyTeam-Vielflieger durch einfaches Einloggen in ihr Konto Prämienflüge bei mehr als nur einer Airline buchen. Nach Eingabe ihres Abflugorts und des Reiseziels erscheinen die verfügbaren Flugoptionen und die für jeden Flug erforderliche Anzahl an Meilen. Der Kunde kann dann im Handumdrehen seine bevorzugte Reiseroute wählen oder eine Alternative suchen. Zwei weitere Fluggesellschaften werden das Online-Buchungstool in den kommenden Monaten einführen.



„Vielflieger verbringen viele Stunden in der Luft und sammeln dadurch Meilen. Wir erleichtern ihnen die Nutzung, indem sie mit dem Buchungstool bequem auf Knopfdruck Prämienflüge buchen können“, so Mauro Oretti, SkyTeam Vizepräsident Vertrieb & Marketing. „SkyTeam ist die erste Allianz, die eine webbasierte Lösung für Prämienflüge bei mehreren Fluggesellschaften bietet. Das zeigt erneut, dass wir die Branche leiten, indem wir neue Wege finden, das Fliegen für unsere Vielflieger attraktiver zu machen.“



In unserem SkyTeam-Netzwerk mit 1074 Destinationen haben unsere Kunden eine größere Auswahl als je zuvor. Bei Einlösung der Meilen zählen folgende Städte zu den Favoriten unserer Kunden: New York, Los Angeles, Tokio, Paris, London, Seoul, Bangkok und Peking. New York, Los Angeles, Tokio, Paris, London, Seoul, Bangkok und Peking.



Die SkyTeam-Vielflieger können nicht nur leichter ihre Meilen einlösen, sondern auch sicherstellen, dass ihnen immer alle Meilen gutgeschrieben werden. Das rückwirkende Gutschriftentool von SkyTeam ist bei den meisten Mitgliedsairlines verfügbar. So können Kunden die Meilen für ihre zulässigen Flüge in Sekundenschnelle anfordern.



Das webbasierte Multi-Airline Prämienbuchungstool ist in diesem Jahr die zweite branchenweite Premiere für SkyTeam. Bereits im März hat die Allianz SkyTeam Rebooking eingeführt und ist damit die einzige, die eine allianzweite Lösung bietet, um Unannehmlichkeiten für Kunden durch Flugverspätungen und -stornierungen an den großen Drehkreuzen weltweit zu reduzieren.

