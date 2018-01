Urlaubstage optimal nutzen mit dem Brückentage-Planer von Skyscanner

.

- Praktisches Tool ermöglicht spontane und bequeme Urlaubsplanung

- 16 freie Tage am Stück zu Ostern mit nur acht Urlaubstagen

- Stärkster Anstieg der Buchungsanfragen in 2017 für Kurzurlaub am Reformationstag und zu Allerheiligen



Wer maximale Urlaubsfreude genießen will, sollte auch das meiste aus den gesetzlichen Feiertagen herausholen. Mit der optimalen Nutzung der Brückentage zwischen den Feiertagen kann man mit nur wenigen Urlaubstagen eine lange Urlaubszeit genießen. Um die Planung zu vereinfachen, hat Skyscanner den praktischen Brückentage-Planer veröffentlicht, der auf einen Blick alle Brückentage inklusive entsprechender Top-Angebote anzeigt. So kann man schnell und einfach mit der Urlaubsplanung beginnen, bevor einem alle Brückentage von den Kollegen weggeschnappt werden.



Im Brückentage-Planer müssen lediglich der Abflughafen und das An- bzw. Abreisedatum angegeben werden. Dies geschieht über eine komfortable Kalenderansicht, die farblich die bundesweiten und regionalen Feiertage für 2018 hervorhebt. Perfekt, um sich einen ersten Überblick über den bestmöglichen Zeitraum für Brückentag-Urlaub zu verschaffen. Sobald die Reisedaten eingegeben sind, werden unter dem Kalender die günstigsten Angebote und Schnäppchen angezeigt. Hier sieht man auch gleich, wie viele Urlaubstage dafür in Anspruch genommen werden müssen.



Wer schlau plant, kann so zum Beispiel über Ostern mit nur acht Urlaubstagen insgesamt 16 freie Tage (28. April bis 13. Mai) am Stück genießen. Aber auch der Tag der Deutschen Einheit kann durch seine günstige Lage an einem Mittwoch gut für einen Kurztrip genutzt werden. Vier Urlaubstage in dieser Woche werden so zu insgesamt neun freien Tagen (29. September bis 7. Oktober).



Starker Anstieg der Buchungsanfragen für Brückentag-Urlaub in 2017



Obwohl im vergangenen Jahr einige Feiertage für den Arbeitnehmer eher ungünstig auf das Wochenende fielen, gab es auch gute Gelegenheiten, um mit wenigen Urlaubstagen langen Urlaub zu genießen. Den stärksten Anstieg der Buchungsanfragen im Vergleich zum Jahresdurchschnitt1 gab es 2017 zum Reformationstag, der wegen einer Sonderregelung zum 500. Jubiläum erstmalig ein bundesweiter Feiertag war. Gepaart mit Allerheiligen am 1. November, stiegen die Buchungsanfragen hier um bis zu 118 Prozent an. Auch zu den Feiertagen an Ostern und Pfingsten wurde mit nur wenigen Urlaubstagen viel gereist, was der Anstieg der Buchungsanfragen von bis zu 86 Prozent für diesen Zeitraum bestätigt. Deshalb gilt: Wer zum richtigen Zeitpunkt bucht, sichert sich gute Angebote.



Alle Vorteile im Überblick





Der Skyscanner Brückentage-Planer ermöglicht es, spontane Kurzreisen einfach zu planen: https://www.skyscanner.de/nachrichten/reportagen/brueckentage-planer-und-angebote

Alle deutschen Feiertage und die daraus resultierenden Brückentage sind in der Monatsansicht hervorgehoben.

Der Brückentage-Planer berücksichtigt regionale Feiertage und bietet eine Sofortauswahl der Top-Angebote mit dem besten Preis.

Er ist für Mobilgeräte optimiert und die perfekte Ergänzung zur praktischen 3-in-1-App für Flüge, Hotels und Mietwagen.





1 Ausgewertet wurde der prozentuale Anstieg der Buchungsanfragen vom 1. Januar 2017 bis zum 31.12.2017 im Vergleich zum Jahresdurchschnitt.

Skyscanner Ltd

- Skyscanner ist eine führende globale Reisesuchmaschine, die neben den besten Flugpreisen auch Preisvergleiche für Hotels und Mietwagen anbietet.

- Seit der Gründung 2003 hilft Skyscanner über 60 Millionen Nutzern jeden Monat dabei, die günstigen Reisemöglichkeiten zu finden.

- Skyscanner ist in 30 Sprachen verfügbar.

- Die von Kritikern gelobte kostenlose Skyscanner-App wurde bereits mehr als 70 Millionen Mal heruntergeladen.

- Über 900 Mitarbeiter sind an den zehn internationalen Skyscanner-Standorten in Barcelona, Edinburgh, Glasgow, London, Budapest, Sofia, Miami, Shenzhen, Peking und Singapur beschäftigt.

- Skyscanner ist seit 2016 Gesellschafter der Ctrip-Gruppe, zu der seit 2017 auch Trip.com zählt. Des Weiteren akquirierte Skyscanner 2017 Twizoo.

- Besuchen Sie Skyscanner auf www.skyscanner.de.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren