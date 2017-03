Skyscanner Brückentageplaner: Urlaubsplanung 2017 leicht gemacht

Neues Tool ermöglicht spontane Kurzreisen einfach und bequem zu planen

Ostern: Mit nur vier Urlaubstagen zehn Tage lang günstig vereisen

Ob Städtereise oder Kurztrip an den Strand – 2017 wird ein gutes Reisejahr. Die Feiertage liegen dieses Jahr so günstig, dass man sich mit nur wenigen Brückentagen längere Urlaube nehmen kann. Mit dem neu entwickelten Brückentageplaner ermöglicht Skyscanner, spontane Kurzreisen auf einen Blick einfach und bequem zu planen. Dazu muss lediglich der Abflughafen in die Suchmaske eingegeben werden und sofort sind alle deutschen Feiertage und die daraus resultierenden Brückentage in der Monatsansicht erkennbar.



Sobald man im Brückentageplaner die Reisedaten festgelegt hat, zeigt er einem sofort die günstigsten Angebote an. Eine zehntägige Reise über Ostern vom 08. bis 17. April benötigt dieses Jahr lediglich vier Urlaubstage. Für jedes vorgeschlagene Angebot in diesem Zeitraum weist der Brückentageplaner darauf hin, wie viele Arbeitstage man sich dafür freihalten muss. Je nach Bundesland berücksichtigt das Tool regionale Feiertage und bietet eine Sofortauswahl der preiswertesten Reisemöglichkeiten.



Trend-Destinationen im Frühling 2017



Als Inspirationshilfe für die kommenden Kurztrips im Frühling, wertete Skyscanner die Buchungsanfragen der letzten beiden Jahre für die Frühlingsmonate aus. Die fünf beliebtesten Reiseziele waren Brüssel mit 59 Prozent, gefolgt von Reyjkavik (34 Prozent), Sofia (26 Prozent), Porto (16 Prozent) und Edinburgh (15 Prozent). Mit dem Skyscanner-Brückentageplaner lässt sich einfach herausfinden, ob Flüge zu diesen Top-Destinationen unter den günstigsten Angeboten für Ostern oder die Zeit um den 1. Mai dabei sind.



Das Brüssel die Liste anführt, mag einige überraschen. Aber gerade im Frühling lohnt es sich durch Brüssels „Botanique“ zu schlendern. Der Botanische Garten wurde im 19. Jahrhundert angelegt und bildet mit seinem Hauptgebäude, der Orangerie, einen tollen Kontrast zu den modernen Hochhäusern der Stadt. Liebhaber alter Gebäude sind mit einem Besuch des „Grande Place“ gut beraten. Hier handelt es sich nicht nur um den zentralen Platz der belgischen Hauptstadt. Mit seinem gotischen Rathaus und der barocken Hausfassadenfront gilt der Platz als einer der schönste Hotspots Europas. So schön, dass er 1998 sogar von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden.



Für Naturliebhaber ist Island ein wahres Paradies. Selbst die Hauptstadt kann mit einer echten Sehenswürdigkeit in Sachen Naturschauspiel aufwarten. Ob Zwergwale, Tümmler oder Buckelwale – Walbeobachtungsfahrten vom alten Hafen in Reykjavik lohnen sich allemal. Wer es lieber romantisch und entspannt mag, sollte einen Spaziergang entlang am Kai mit seinen kleinen Gassen, Fischhütten und Cafés machen.



Neben ihrem Wahrzeichen – der imposanten Alexander-Newski-Kathedrale – bietet Sofia mit seinen hippen Cafés und Bars sowie seiner Streetart eine spannende Mischung aus Geschichte und Gegenwart. Diese findet man vor allem in der Tsar Iwan Shishman-Straße, auf deren Stromkästen junge bulgarische Künstler ihrer Kreativität freien Lauf gelassen haben. Die Alexander-Newski-Kathedrale ist der Sitz des bulgarischen Patriarchen, des Oberhauptes der bulgarisch-orthodoxen Kirche. Zwar wurde die Kathedrale größtenteils zwischen 1904 und 1912 erbaut, mit ihrem neobyzantischen Architekturstil wirkt sie jedoch wie ein Monument aus vergangenen Tagen. Sofia ist definitiv ein Tipp für alle Neugierigen, die sich in eine spannende Stadtgeschichte und ein kontrastreiches Stadtbild stürzen möchten.



*Disclaimer: Die Ergebnisse von Skyscanners beliebtesten Trenddestinationen im Frühling 2017 basieren auf einem prozentualen Buchungsanstieg der letzten zwei Jahre. Vergleichender Zeitraum für die Trendmessung: 20.03.-31.05.2015 vs 24.03.-31.05.2016 basierend auf mindestens 1000 Suchanfragen.



