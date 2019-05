Pressemitteilung BoxID: 753393 (Skulptura Projects GmbH)

"Wenn es einfach wäre, könnte es jeder"

Weltrekord-Versuch auf Rügen

Erst war der Radlader kaputt, dann fehlte Sand. Das hat ihn wertvolle vier Tage gekostet. Aber Thomas van den Dungen, der mit seinem Team gerade versucht, in Binz die höchste Sandburg der Welt zu bauen, sieht die Verzögerungen sportlich. „Wir bauen nun mal nur mit Wasser und Sand, das sind Naturmaterialien, da kann immer was passieren.“



Doch nun läuft wieder alles und auf dem 5,70 Meter hohen Sockel befinden sich bereits acht Mallen. Zwanzig sollen es insgesamt werden, eine jede 60 Zentimeter hoch. Mit Wasser, Maschinen- und jeder Menge Muskelkraft wird der Sand auch in den kommenden Tagen so fest wie möglich in die Holzverschalungen gepresst. „Es liegt noch ein hartes Stück Arbeit vor uns und keiner kann sagen, was als nächstes kommt. Aber wenn es einfach wäre, dann könnte es jeder machen.“



Am Montag werden Künstler aus aller Welt beginnen, aus dem bis dahin 17,50 Meter hohen Sandberg eine Burg zu modellieren. Stichtag für den Weltrekord-Versuch ist der 5. Juni 2019.



Hintergrund-Infos:



Drei Weltrekord-Titel besitzt Thomas van den Dungen bereits: 2011 baute er in Glowe auf Rügen die längste Sandburg der Welt, 2013 in St. Peter-Ording sowohl die höchste per Hand gebaute Sandburg sowie die meisten in einer Stunde gebauten Sandburgen.



Für das aktuelle Projekt, die höchste Sandburg der Welt, hat er 17,50 Meter angepeilt, womit er den aktuellen Weltrekord um fast einen Meter toppen würde. Dieser liegt bei 16,68 m und wurde im September 2017 in Duisburg aufgestellt.



Die technischen Vorbereitungen für den Bau der Riesensandburg sind zu zwei Dritteln abgeschlossen, die künstlerischen Arbeiten starten am Montag. Bei dem Sand handelt es sich um jungen scharfkantigen Sand von der Insel Rügen, der noch nicht von Wind und Wetter abgeschliffen ist.



Bereits 2017 hatte Thomas van den Dungen versucht, den Weltrekord nach Rügen zu holen. Damals war die Sandburg drei Tage vor Fertigstellung zusammengestürzt.



Weltrekord-Versuch auf Rügen 2019



Wann: 7. Mai bis Anfang Juni 2019

Wo: Sandskulpturen-Ausstellung „Best of: 10 Jahre Sandfest Rügen“

Festwiese Ostseebad Binz, Proraer Chaussee 15, Ortsausgang Richtung Sassnitz

Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

