Noch zwei Tage bis zur großen Entscheidung

Weltrekord-Versuch auf Rügen

Die über 17 Meter hohe Sandburg in Binz steht noch und ist zu zwei Dritteln fertig gestellt. Dieses Mal ist beim Abnehmen der unteren Verschalung alles gut gegangen. Zwölf Künstler aus Russland, Polen, Ungarn, Holland und Lettland modellieren derzeit den 5 Meter hohen Sockel des riesigen Bauwerks, das am Boden einen Durchmesser von 27 Metern hat.



Am Mittwoch, den 5. Juni 2019 werden Richter von „Guinness World Records“ aus London die Sandburg vermessen. Sie muss höher als 16,68 Meter sein, damit der neue Weltrekord verkündet werden kann. Die Vermessung wird zwischen 16 und 18 Uhr stattfinden.



11.000 Tonnen Sand wurden für den Mammutbau verwendet. Dabei handelt es sich um jungen scharfkantigen Sand von der Insel Rügen, der noch nicht von Wind und Wetter abgeschliffen ist. Ein internationales Team von insgesamt 20 Leuten ist an dem Bau beteiligt.



Besucher der Sandskulpturen-Ausstellung in Binz können die Fortschritte am Bau der Weltrekord-Burg live mitverfolgen. Das Kunstwerk wird als Teil der Ausstellung bis zum 3. November zu besichtigen sein.



Hintergrund-Infos:



Drei Weltrekord-Titel besitzt Thomas van den Dungen bereits: 2011 baute er in Glowe auf Rügen die längste Sandburg der Welt, 2013 in St. Peter-Ording sowohl die höchste per Hand gebaute Sandburg sowie die meisten in einer Stunde gebauten Sandburgen.



Für das aktuelle Projekt, die höchste Sandburg der Welt, hat er 17,50 Meter angepeilt, womit er den aktuellen Weltrekord um fast einen Meter toppen würde. Dieser liegt bei 16,68 m und wurde im September 2017 in Duisburg aufgestellt.



Bereits 2017 hatte Thomas van den Dungen versucht, den Weltrekord nach Rügen zu holen. Damals war die Sandburg drei Tage vor Fertigstellung zusammengestürzt. 2018 vereitelten unter Naturschutz stehende Uferschwalben einen neuen Rekordversuch, da sie sich die Burgruine als Nistplatz erkoren hatten.



Weltrekord-Versuch auf Rügen 2019



Wann: 7. Mai bis 5. Juni 2019



Wo: Sandskulpturen-Ausstellung „Best of: 10 Jahre Sandfest Rügen“



Festwiese Ostseebad Binz, Proraer Chaussee 15, Ortsausgang Richtung Sassnitz



Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

