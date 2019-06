Pressemitteilung BoxID: 755035 (Skulptura Projects GmbH)

Höchste Sandburg der Welt steht auf Rügen

Weltrekord in Binz auf Rügen

Es war bis zuletzt spannend, denn erst heute Nachmittag wurden die Arbeiten an der Riesensandburg in Binz beendet. Um Punkt 16.55 Uhr dann verkündete Pravin Patel, der Juror von „Guinness World Records“ in London, das offizielle Messergebnis: 17,66 Meter. Damit haben Thomas van den Dungen und sein Team den Weltrekord für die höchste Sandburg der Welt nun doch noch nach Binz geholt.



Das internationale Team aus Russland, Polen, Ungarn, Deutschland, Holland und Lettland hat das riesige Bauwerk in gerade mal vier Wochen geschaffen. Hierfür wurden 11.000 Tonnen Sand verwendet; die Projektkosten beliefen sich auf 150.000 Euro.



Besucher der Sandskulpturen-Ausstellung in Binz können die Weltrekord-Burg als Teil der Ausstellung bis zum 3. November besichtigen.



Hintergrund-Infos:



Bereits 2017 hatte Thomas van den Dungen versucht, den Weltrekord nach Rügen zu holen. Damals war die Sandburg drei Tage vor Fertigstellung zusammengestürzt. 2018 vereitelten unter Naturschutz stehende Uferschwalben einen neuen Rekordversuch, da sie sich die Burgruine als Nistplatz erkoren hatten.



Weltrekord-Versuch auf Rügen 2019



Wann: 7. Mai bis 5. Juni 2019



Wo: Sandskulpturen-Ausstellung „Best of: 10 Jahre Sandfest Rügen“



Festwiese Ostseebad Binz, Proraer Chaussee 15, Ortsausgang Richtung Sassnitz



Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (