gymtel.de ist neuer Businesspartner der SKD Sport Konzepte Deutschland GmbH

gymtel.de ist seit Anfang des Jahres 2018 neuer Businesspartner der SKD Sport Konzepte Deutschland GmbH.



Heutzutage haben Fitnessstudios mit einem sehr hohen Arbeitsaufkommen in Stoßzeiten und schnell wechselndem Personal zu kämpfen. So ist es kein Einzelfall, dass Fitness- und Gesundheitsanlagen mit Interessenten – also potenziellen neuen Mitgliedern bei der ersten Kontaktaufnahme am Telefon nachlässig umgehen.



Mit gymtel.de geht kein wichtiger Anrufer – aber vor allem kein Interessent durch mangelhafte Gesprächskompetenz im Studio und damit schlecht geführten Gesprächen verloren.



Getreu dem Pareto-Prinzip verhilft gymtel.de Fitness- und Gesundheitsstudios dazu, die wichtigen und dringenden Anrufe – die der Interessenten – von den unwichtigen Zeiträubern zu trennen.



gymtel.de sorgt durch die gezielte Interessensteuerung für eine kostengünstige und zukunftssichere Lösung, die Kundenzufriedenheit im Studio zu erhöhen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren