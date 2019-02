facebookfuerfitness.de: 150 - die Zahl des Jahres 2018

07.02.19

Vor über 3 Jahren ist facebookfuerfitness.de angetreten, um die Facebook-Seiten von Fitness-Studios regelmässig, rechtssicher, zielgruppengerecht mit hochwertigen Ernährungs-, Motivations-, und Trainingstipps zu versorgen.



150 x 150 = 22.500



In diesen 3 Jahren hat sich viel getan: So wurde im Jahre 2018 mit über 150 Posts pro Jahr auf über 150 Facebook-Seiten von Fitness-Clubs eine bisher unerreichte Zahl von über 22.500 Posts erzielt. Den beteiligten Clubs wurden Woche für Woche jeweils 3 Tipps zu den o.g. Bereichen geliefert. Die Regelmässigkeit, die Qualität der Bilder und der redaktionellen Beiträge haben die Betreiber der Facebook-Seiten überzeugt, diesen qualifizierten Service in Anspruch zu nehmen. Und das für eine Gebühr von weniger als 2,50 € pro Veröffentlichung, für die sie selbst diese Aufwertung Ihres Facebook-Auftrittes nicht erreichen könnten.



Auch der Nutzen dieser regelmässigen Pflege ist unbestritten: durch die gehaltvollen Beiträge wird Kompetenz, Sympathie und Verlässlichkeit ausgestrahlt und führt zu einer nachhaltigen Gewinnung neuer Mitglieder und Senkung der Fluktuation.



Denn Facebook ist der effizienteste Kommunikationskanal, um mit den bestehenden Mitgliedern auch online in Kontakt zu bleiben.



Oft stellen sich in den Fitness-Unternehmen folgende Fragen:





Wie pflege ich überhaupt meine Facebook-Seite?

Welche Inhalte sind erlaubt?

Welche Häufigkeit von Postings ist empfehlenswert?

Wer hat die Kompetenz in Ihrem Studio, Ihren Facebook-Auftritt zielgruppengerecht und professionell zu betreuen?

Werden alle rechtlichen Vorschriften beachtet und berücksichtigt?





Zum Glück lassen sich diese Fragen schnell, einfach und günstig lösen – mit dem professionellem Content Marketing von facebookfuerfitness.de.

(lifePR) (