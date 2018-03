Sixt und Miles & More: Partner der ersten Stunde

Ein Jubiläum der besonderen Art: Sixt, Deutschlands größter Autovermieter, und Miles & More, Europas größtes Vielfliegerprogramm, blicken im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin auf 25 Jahre Partnerschaft. Dort feierten sie die langjährige Kooperation sowie die Geburtsstunde von Miles & More.



Miles & More wurde vor 25 Jahren ins Leben gerufen. Ebenso lang währt die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sixt: Seit rund einem Vierteljahrhundert bieten die beiden Partner ihren gemeinsamen Kunden weltweit vielfältige Vorteile und attraktive Prämien. Sixt ist damit Partner der ersten Stunde. Mit jeder Anmietung bei Sixt erhalten Teilnehmer des Vielfliegerprogramm Miles & More mindestens 500 Prämienmeilen, Inhaber eines Vielfliegerstatus sogar bis zu 1000 Meilen. Zusätzlich bieten Sixt und Miles & More ihren gemeinsamen Kunden regelmäßig weitere besondere Rabatt- und Sammel-Aktionen.



Regine Sixt, Senior Executive Vice President International Marketing der Sixt SE: „Für die meisten Reisenden gehen die Buchungen von Flügen und Mietwagen Hand in Hand. Was liegt da näher, als dass Sixt und Miles & More das auch tun? Wir sind eng mit Miles & More verbunden. Seit einem Vierteljahrhundert begleiten wir unsere gemeinsamen Kunden auf ihren Reisen und bieten ihnen vielfältige Vorteile sowie attraktive Prämien. Das 25-jährige Bestehen von Miles & More macht dieses Jubiläum für uns noch besonderer. Wir sagen unseren ganz herzlichen Glückwunsch und freuen uns auf die nächsten 25 Jahre erfolgreiche Partnerschaft.“



Die weltweiten Mobilitätsservices von Sixt sind buchbar im Internet unter www.sixt.de sowie per Hotline unter 0180 / 6 666 666.



Über Miles & More



Miles & More ist Europas führendes Vielflieger- und Prämienprogramm. 25 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mit weltweit 300 Partnern machen den Betreiber des Programms, die Miles & More GmbH, zu einem Experten für individuelle Kundenansprache und -bindung. Teilnehmer haben die Möglichkeit, beim Fliegen und bei hochwertigen Marken in vielen wichtigen Bereichen des Lebens Miles & More Prämienmeilen zu sammeln und einzulösen. Mit der Flugprämie als Herzstück, dem Lufthansa WorldShop und zahlreichen Hotel- und Mietwagenpartnern, ist Miles & More entlang der gesamten Reisekette stark positioniert. Die Miles & More Kreditkarte ermöglicht Teilnehmern zudem, Prämienmeilen einfach im täglichen Leben zu sammeln.



Insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren Partner des Programms vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe: Miles & More Teilnehmer können mit individuellen und ihren Präferenzen entsprechenden Inhalten angesprochen werden. Die Miles & More GmbH wurde 2014 als 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG in Frankfurt gegründet.

Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem Touristiksektor. Der Sixt- Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,4 Mrd. Euro (2016).



