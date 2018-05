Sixt setzt Sylt unter Strom: Mit der Sixt Elektro-Flotte zu den Highlights der Insel

.



- Deutschlands Marktführer startet Elektro-Offensive auf beliebter Ferieninsel

- Exklusive BMW-Modelle i3 und i8 verbinden Fahrspaß mit Nachhaltigkeit

- Komfortable Nutzung des dichten Ladesäulennetzes der Insel



Umweltbewusste Premium-Mobilität: Sixt baut auf Sylt seine Flotte an Elektrofahrzeugen mit den attraktiven Modellen BMW i3 und i8 deutlich aus. Urlauber genauso wie Inselbewohner erhalten an den Sixt-Stationen am Flughafen Sylt und in Westerland eine große Auswahl an Fahrzeugen mit modernster, emissionsarmer Antriebtechnologie zur einzigartigen Erkundung der zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Insel.

Ob ein Ausflug zu Deutschlands letzten Wanderdünen, zum bekannten Sylter Ellenbogen oder dem Roten Kliff – Fahrer des BMW i3 oder i8 stehen bei der Erkundung der vielfältigen Natur und Sehenswürdigkeiten auf Sylt sprichwörtlich unter Strom. Mit dieser Erweiterung seiner Flotte bietet Sixt ein breites Spektrum von Fahrzeugen alternativer Antriebe auf Sylt und setzt damit ein klares Zeichen der Nachhaltigkeit. So erhält Deutschlands größte Nordseeinsel ein Highlight mehr.



Freie Fahrt dank dichtem Ladenetz



Dabei ist das Aufladen der Fahrzeuge für die Kunden einfach und komfortabel: Sie erhalten bei der Abholung ihres Mietwagens eine ChargeNow-Karte, die eine unkomplizierte Nutzung des dichten Ladesäulennetzes ermöglicht. So können Sixt-Kunden an insgesamt zwanzig öffentlichen Ladepunkten ihren BMW „volltanken“. Die Säulen sind gleichmäßig über die Insel verteilt und befinden sich immer in unmittelbarer Nähe – sogar die Syltfähre „Syltexpress“ bietet eine Lademöglichkeit, falls Urlauber einen Ausflug auf das Festland planen.



Die Elektro-Flotte von Sixt bildet eine innovative Ergänzung zu der großen Auswahl an Premium-Fahrzeugen für jeden Bedarf: So punktet der BMW i8 mit Plug-in-Hybridantrieb und großer Sportlichkeit, während der rein elektrische BMW i3 nahezu geräuschlos dahingleitet und dabei genügend Platz für die Strandutensilien bietet.



Lars-Eric Peters, Senior Director Nord-Ost bei Sixt: „Mit unserer elektrischen Flotte bieten wir unseren Kunden eine Kombination aus Fahrspaß und Nachhaltigkeit – und damit ein ganz besonderes Urlaubsfeeling. Sylt hält für seine Besucher wunderschöne Landschaften und viele Sehenswürdigkeiten bereit. Mit den innovativen BMW-Modellen i3 und i8 können unsere Kunden jede Besonderheit der Insel auf außergewöhnliche Weise und nahezu emissionsfrei erkunden. Damit unterstreichen wir einmal mehr unseren Anspruch, unseren Kunden stets Innovationen und Premium-Fahrzeuge für jeden Bedarf zu bieten.“



Moritz Luft, Geschäftsführer Sylt Marketing GmbH: „Das neue Angebot von Sixt passt als besonderer Mehrwert sehr gut zu Sylt. Denn unsere Insel steht für Nachhaltigkeit und bietet ideale Bedingungen für den Einsatz von E-Fahrzeugen. Durch die hohe Dichte der Ladesäulen kommt es für Nutzer von Elektroautos zu keinerlei Reichweitenproblemen.“



Die umfassenden und weltweiten Mobilitätsservices von Sixt sind erhältlich im Internet unter www.sixt.de sowie per Hotline unter 0180/6 66 66 66.

Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,6 Mrd. Euro (2017).

