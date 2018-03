Sixt schließt internationale Kooperation mit Lindner Hotels

Wer ein Zimmer in den Lindner Hotels bucht, kommt dank Sixt in Zukunft in den Genuss attraktiver Vorteile. Grund dafür ist die neue und weltweit geltende Partnerschaft der beiden Unternehmen. Diese wurde auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin in feierlichem Rahmen geschlossen. Unterzeichner des Vertrages waren Regine Sixt, Senior Executive Vice President International Marketing der Sixt SE, und Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG.



Die renommierte Hotelgruppe verfügt über 36 Hotels in Deutschland sowie dem europäischen Ausland. Durch die Kooperation mit Sixt, internationaler Mobilitätsdienstleister, erhalten Mitglieder des Bonusprogramms Lindner Nights für jede Anmietung bei Sixt oder dem exklusiven Sixt Limousine Service Treuepunkte, die sie später gegen Prämien eintauschen können. Umgekehrt werden Kunden von Sixt, wie etwa Inhaber einer Platinum oder Diamond Card, regelmäßig besondere Angebote bei Lindner Hotels & Resorts offeriert, durch die sie attraktive Vergünstigungen erhalten. Als exklusiver Autovermiet-Partner sind die Services von Sixt wie beispielsweise der Transferdienstleister mydriver außerdem künftig auch über die Homepage der Lindner Hotels buchbar.



Regine Sixt, Senior Executive Vice President International Marketing der Sixt SE: „Sixt und die Lindner Hotels verbindet sehr viel: Beide Unternehmen sind familiengeführt und beide Unternehmen stellen den Service für ihre Kunden in den Mittelpunkt, um für sie ein unvergleichliches Reiseerlebnis zu schaffen. Daher passen wir ganz ausgezeichnet zusammen. Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Kooperation einen weiteren besonderen Mehrwert zu bieten und freuen uns außerdem sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen starken Partner.“



Die weltweiten Mobilitätsservices von Sixt sind buchbar im Internet unter www.sixt.de sowie per Hotline unter 0180 / 6 666 666.



Lindner Hotels AG



Zum Portfolio der familiengeführten Hotel-Gruppe (1.889 Mitarbeiter; 194 Millionen Euro Umsatz in 2017) gehören insgesamt 36 Hotels in sieben europäischen Ländern. Sie zählt damit zu den führenden deutschen Hotelgesellschaften. Neben 19 Lindner Hotels in Großstädten, 10 hochwertigen Spa- und Sport-Resorts (eins davon in Planung) und einem Ferienpark zählen sechs Hotels der Marke me and all dazu (fünf davon im Bau). Einige Lindner Hotels & Resorts wurden aus schwierigen wirtschaftlichen Situationen übernommen und erfolgreich neu positioniert. Seit kurzem ergänzen Franchise-Betriebe das Angebot und bieten wie die bestehenden Häuser individuelle Urlaubskonzepte, hohe Qualitätsstandards und innovative Spa-Angebote. Die besonderen Hotelkonzepte von Otto Lindner, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, erhielten zahlreiche Auszeichnungen: Das Lindner Park-Hotel Hagenbeck in Hamburg wurde zur „Hotelimmobilie des Jahres“ gekürt, Otto Lindner selbst wurde „Hotelier des Jahres“ und Geschäftsreisende wählten Lindner bei den Business Traveller Awards 2014 auf Platz zwei als „Beste Hotelgruppe für Geschäftsreisende in Deutschland“. Im Human-Resources-Bereich gewann Lindner schon zum dritten Mal den Hospitality HR Award und belegt jährlich hohe Plätze im Ranking „Deutschlands beste Arbeitgeber“ als mittelständisches Tourismus-Unternehmen.

Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,4 Mrd. Euro (2016).



www.sixt.de

