- Deutschlands größter Autovermieter schenkt seinen Kunden diesen Mittwoch 10.000 Miettage

- Bei Reservierung am Mietwoch können Kunden bis zu 50 % des Mietpreises sparen



Die Woche hat einen neuen Höhepunkt. Denn Sixt macht den Mittwoch zum "Mietwoch". Deutschlands größter Autovermieter wird seinen Kunden an diesem Mie(t)twoch, 26. September 2018, insgesamt 10.000 Miettage schenken. Wer also mit seinem Traumauto in die anstehenden Herbstferien oder einfach in ein verlängertes Wochenende starten möchte, der kann an diesem besonderen Wochentag bis zu 50 % Rabatt auf den herkömmlichen Mietpreis sparen - und zwar nur an diesem Tag.



Der Mietwoch beginnt um 9 Uhr: Kunden, die ab diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug von Sixt reservieren, erhalten die Hälfte der Miettage geschenkt. Zum Beispiel zahlen Kunden bei der Buchung von zwei Miettagen effektiv nur den Preis eines Tages, bei vier Miettagen effektiv nur den Preis, den normalerweise zwei Tage kosten würden etc. Schnell sein lohnt sich, denn der Mietwoch endet, wenn die 10.000 geschenkten Miettage erschöpft sind. Die Aktion gilt für Anmietungen im Zeitraum vom 28. September bis 14. Dezember 2018 und für eine jeweilige Mietdauer von zwei bis sieben Tagen. Dabei können die Kunden unter mehreren Fahrzeugkategorien für jeden Bedarf wählen, vom Opel Adam über den MINI bis zum BMW 3er. Die Anmietung gilt für Deutschland und viele weitere Länder.



Robin Ruschke, Director Brand Strategy bei Sixt: "Montag, Dienstag, Mietwoch - am 26. September können unsere Kunden ihr Traumauto reservieren und mehrere Miettage kostenlos fahren. Damit bieten wir pünktlich zu den bevorstehenden Herbstferien, aber auch für viele andere individuelle Anlässe unsere gewohnte Premium-Mobilität zu besonders günstigen Preisen. Der Mietwoch ist ein besonderes Beispiel für die zahlreichen Specials, die wir unseren Kunden stets bieten."



