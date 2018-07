Sixt erreicht im zweiten Quartal 2018 überdurchschnittliches Ergebnis

Die Geschäftsentwicklung des Mobilitätsdienstleisters Sixt SE lag im zweiten Quartal 2018 erheblich über dem des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Nach heute abgeschlossener Auswertung vorläufiger Zahlen beträgt das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) für das zweite Quartal 2018 voraussichtlich rund 82 Mio. Euro (Vorjahr: 65,8 Mio. Euro) und der operative Konzernumsatz für das zweite Quartal 2018 voraussichtlich rund 641 Mio. Euro (Vorjahr: 573,6 Mio. Euro). Damit beläuft sich das Konzern-EBT für das erste Halbjahr 2018 voraussichtlich auf rund 326 Mio. Euro (Vorjahr: 102,6 Mio. Euro) und der operative Konzernumsatz für das erste Halbjahr 2018 voraussichtlich auf rund 1.184 Mio. Euro (Vorjahr: 1.066,8 Mio. Euro). In dem Konzern-EBT des ersten Halbjahres 2018 ist dabei ein Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf der Anteile der Sixt SE an dem Gemeinschaftsunternehmen DriveNow an die BMW Group, welcher bereits im ersten Quartal 2018 abgeschlossen wurde, in Höhe von rund 196 Mio. Euro enthalten. Bereinigt um diesen Sondereffekt aus dem ersten Quartal 2018 wird das Konzern-EBT für das erste Halbjahr 2018 voraussichtlich rund 130 Mio. Euro betragen und damit ebenfalls deutlich über dem Ergebnis des entsprechenden Vorjahreszeitraums liegen. Diese erhebliche Steigerung des um den Sondereffekt bereinigten Konzern-EBT beruht maßgeblich auf einem Ergebnisanstieg im Geschäftsbereich Autovermietung sowohl im Inland als auch im Ausland.



Hinsichtlich des Gesamtjahres 2018 geht der Vorstand weiterhin von einem deutlichen Anstieg des operativen Umsatzes (Vorjahr: 2.309,3 Mio. Euro) und von einem deutlichen Anstieg des Konzern-EBT (Vorjahr: 287,3 Mio. Euro) aus.



Die Sixt SE wird den Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni 2018 wie geplant am 16. August 2018 veröffentlichen.



Hinweis: „Operativer Konzernumsatz“ ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Zusammensetzung des operativen Konzernumsatzes sind im Geschäftsbericht 2017 der Sixt SE auf Seite 101 (abrufbar unter ir.sixt.com) verfügbar.

