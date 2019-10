Pressemitteilung BoxID: 771162 (Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG)

Regine Sixt räumt bei den "Seven Stars Awards" Preise ab

.



• SIXT und Regine Sixt werden anlässlich der exklusiven Seven Stars Award Night am Vouliagmeni-See nahe Athen insgesamt fünf Mal mit dem renommierten Preis ausgezeichnet

• Regine Sixt wird als „Seven Stars Woman of the Year 2019“ geehrt und erhält für das soziale Engagement ihrer Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ den „Seven Stars International Charity Award“

• Sotiris Hatzikos, Geschäftsführer von SIXT Griechenland, nimmt den Preis „Seven Stars rent a Car Greece“ für sein Team entgegen



Eine besondere Ehre für Regine Sixt: Am vergangenen Samstag wurde die international erfolgreiche Unternehmerin und Geschäftsfrau in Anwesenheit zahlreicher prominenter Gäste aus Wirtschaft, Hotellerie und Politik als „Seven Stars Woman of the Year 2019“ ausgezeichnet. Zudem wurde ihr der „Seven Stars International Charity Award“ für das soziale Engagement ihrer Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ überreicht. Darüber hinaus ging der renommierte Award in drei weiteren Kategorien an den internationalen Premium-Mobilitätsanbieter SIXT: Neben den Auszeichnungen „Seven Stars Best International Marketing“ und „Seven Stars Luxury Car Rental for SIXT” wurde SIXT Griechenland mit den „Seven Stars rent a Car Greece“ ausgezeichnet. Dieser Preis wurde von Sotiris Hatziko, Geschäftsführer von SIXT Griechenland, entgegengenommen.



Die Verleihung der Seven Stars Awards erfolgte im Rahmen einer festlichen Galaveranstaltung am Vouliagmeni-See nahe Athen. Sie gelten auch als Oscars der Tourismusbranche und ehren weltweit Unternehmen, die für ein außerordentlich hohes Niveau in puncto Lebensstils und Gastfreundschaft stehen.



Regine Sixt, die für ihre Arbeit als Unternehmerin, Geschäftsfrau sowie Gründerin und Vorsitzende der nach ihr benannten Kinderhilfestiftung „Tränchen Trocknen“ bereits vielfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet wurde, setzte in ihrer Dankesrede für den „Seven Stars Woman of the year 2019“ einen ganz besonderen Akzent: „Es gibt so viele tolle und starke Frauen – wir müssen zusammenhalten, denn gemeinsam können wir viel erreichen. Ich widme diesen Preis allen Powerfrauen und Unternehmerinnen weltweit und ich nehme den Award auch für sie stellvertretend an. Denn wir brauchen viele starke Frauen für eine starke Wirtschaft.“



Erst vor wenigen Wochen wurde Regine Sixt in Bad Griesbach mit dem EAGLES Award für Menschlichkeit und soziales Engagement ausgezeichnet.

