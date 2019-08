Pressemitteilung BoxID: 764091 (Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG)

Mit dem SIXT Herbstspecial profitieren Deutsche Bahn Kunden auf Straße und Schiene jetzt gleich doppelt

.



- Premium-Mobilitätsdienstleister SIXT bietet Bahnkunden im Rahmen des Herbstspecials gleich mehrere Vergünstigungen bei jeder Fahrzeuganmietung



- Bahnkunden profitieren bei Buchungen noch bis zum 25. August sowie für Anmietungen ab 3 Tagen bis zum 15. Dezember 2019



- Angebot inkludiert länderübergreifende Verfügbarkeit in Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux, Italien und Frankreich



SIXT und die Deutsche Bahn bieten ihren Kunden im Rahmen ihrer langjährigen Partnerschaft ab sofort ein echtes Highlight: das SIXT Herbstspecial. Bahnkunden erhalten damit bei jeder Fahrzeug-Anmietung bis zu 20 % Rabatt auf den regulären Mietpreis und on top 500 BahnBonus Punkte gutgeschrieben. Damit profitieren Kunden bei ihren Reisen auf der Straße wie auch auf der Schiene gleich doppelt. Die Buchung ist möglich über die Websites der Deutschen Bahn oder direkt bei SIXT. Das SIXT Herbstspecial gilt länderübergreifend an allen SIXT-Stationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Italien und Frankreich. Die besonderen Vergünstigungen gelten für Buchungen noch bis zum 25. August 2019 sowie für Anmietungen ab 3 Tagen bis zum 15. Dezember 2019.



SIXT und die Deutsche Bahn eint bereits seit mehreren Jahren eine Mobilitätspartnerschaft. Seit 2001 haben beide Unternehmen ihre Kooperation kontinuierlich ausgebaut: So ist SIXT für die Bahnkunden etwa über die Website der Bahn oder die BahnBonus App verfügbar. Die Integration von SIXT bei BahnBonus, dem Bonusprogramm für Bahnfahrer, eröffnet BahnBonus Teilnehmern bei jeder Fahrzeuganmietung einen Preisnachlass bis zu 10 % und 250 BahnBonus Punkte. Inhaber des BahnComfort Status erhalten mit jeder Anmietung sogar bis zu 15 % Rabatt und 500 BahnBonus Punkte.



Vinzenz Pflanz, Senior Vice President Corporate Sales, SIXT SE: "Die Zusammenarbeit mit starken Partnern in der Reise- und Tourismusbranche ist für uns essenzieller Bestandteil einer erstklassigen Customer Experience. Denn so bieten wir unseren Kunden nicht nur Premium-Services bei der Automiete, sondern zugleich Preisvorteile und ein deutliches Plus an Komfort und Flexibilität während ihrer gesamten Reise. Mit dem SIXT Herbstspecial stellen wir unsere konsequente Kundenorientierung einmal mehr unter Beweis: So erhalten Kunden der Deutschen Bahn für die Anmietung eines hochwertig ausgestatteten SIXT Fahrzeugs deutliche Vergünstigungen und können gleichzeitig Punkte für ihre nächste Bahnreise sammeln - und das in vielen europäischen Ländern. Damit steht der Fahrt in den Herbst nichts mehr im Wege!"



Weitere Informationen zum SIXT Herbstspecial sind erhältlich unter www.sixt.de/db_herbst-special2019. oder www.bahn.de/p/view/urlaub/mietwagen/sixt-special2019.shtml?

