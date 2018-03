Die ITB 2018: Sixt präsentiert sich mehrfach auf der weltgrößten Tourismusmesse

- Internationaler Autovermieter stellt an zahlreichen Ständen seine umfassenden Services vor

- Sixt ist Mobilitätspartner des ITB Business Travel Forums 2018



Als einer der führenden internationalen Mobilitätsdienstleister und als feste Größe bei der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) taucht Sixt auch in diesem Jahr die bedeutendste Reisemesse der Welt in die prägnanten Farben Orange und Schwarz. Vom 7. bis zum 10. März präsentiert Sixt auf der ITB in Berlin Besuchern aus der ganzen Welt gleich an mehreren Ständen seine umfassenden und innovativen Premium-Services. Dabei stehen Führungskräfte aus mehr als 70 Ländern, in denen Sixt präsent ist, sowie zahlreiche Vertriebsspezialisten für die vielfältigen Sixt-Produkte für die Fragen der Gäste der ITB zur Verfügung.



Der Hauptstand von Sixt befindet sich an seinem bekannten Platz in Halle 9, Stand 121. Besucher erfahren dort beispielsweise alles über die neue nahtlose Vernetzung sämtlicher Chauffeured Services von Sixt, durch die Kunden den passenden Transferdienst für ihren jeweiligen Bedarf erhalten – einfach und bequem buchbar über die Sixt mydriver App.



USA-Präsenz und Partnerschaften

Ein weiterer Standort von Sixt ist die Halle der USA, Halle 3.1, Stand 338. Dort informiert das Unternehmen über seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Kontinent, wo es seine Expansion kontinuierlich vorantreibt. So verfügt Sixt mittlerweile über rund 60 Stationen an attraktiven Destinationen in den Vereinigten Staaten. Dazu zählen Standorte an wichtigen Verkehrsknotenpunkten sowie Präsenzen in bedeutenden Metropolen wie Miami, Las Vegas oder Los Angeles.



Wie bereits in den vergangenen Jahren finden Besucher der ITB Sixt auch am Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), Halle 12, Stand 102. Als Preferred Partner der Tourismusorganisation hält der Mobilitätsdienstleister die Mitglieder der DZT nicht nur während der ITB, sondern auch darüber hinaus auf komfortable und flexible Weise zu attraktiven Konditionen mobil.



Über sein Leistungsangebot informiert Sixt zudem im Home of Business Travel des Verbandes Deutsches Reisemanagement (VDR), Halle 7.1a, Stand 100. Seit mehr als 40 Jahren vertritt der VDR die Reise-Interessen deutscher Unternehmen und setzt sich für effiziente, wirtschaftliche und weltweite Reisemöglichkeiten ein. Sixt unterstützt den Verband als Mobilitätspartner und bietet den zahlreichen Mitgliedern hochwertige Services an.



Sixt fungiert außerdem als Mobilitätspartner des ITB Business Travel Forums 2018. Der Kongress der Tourismus-Börse vermittelt umfassendes Know-how zu neuen Strategien und Methoden in der Reisebranche und ermöglicht den Austausch der zahlreichen internationalen Experten untereinander.



Sixt Jobworld

Bereits zum vierten Mal präsentiert sich Deutschlands größter Autovermieter im Rahmen der ITB an seinem Sixt Jobworld Stand in Halle 11.1, Stand 107 als attraktiver Arbeitgeber. Besucher erfahren dort alles zu Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten in der Sixt-Welt und erhalten Antwort auf die Frage „How Sixt are you?“, unter deren Motto die Aktivitäten dieses Standes stehen. Regine Sixt: „Sixt steht für Premium-Mobilität sowie für Premium-Services. Das zeigen wir auch in diesem Jahr mit unserer Präsenz auf der international bedeutendsten Tourismusmesse. Die ITB ist – so wie Sixt auch – eine feste Größe in der Branche. Deshalb ist es uns eine besondere Freude, wieder dabei zu sein. Wir freuen uns außerdem darauf, den vielen Besuchern aus aller Welt unsere neuesten Angebote und Services vorzustellen und sie auf einen aufregenden Ausflug in die Sixt-Welt mitzunehmen.“



Die Mobilitätsservices von Sixt sind direkt an den Countern auf der ITB sowie darüber hinaus im Internet unter www.sixt.de und per Hotline unter 0180/ 6 66 66 66 erhältlich.





Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem Touristiksektor. Der Sixt- Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,4 Mrd. Euro (2016).

