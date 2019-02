Deutscher Servicepreis 2019: Sixt unter den Testsiegern

22.02.19



Mobilitätsdienstleister von n-tv und DISQ ausgezeichnet

Sixt unter den Top 3-Anbietern in der Kategorie „Reisen und Mobilität – Service“





Sixt, Deutschlands Autovermieter Nr. 1 und führender internationaler Mobilitätsdienstleister, hat gestern Abend in Berlin den Deutschen Servicepreis 2019 erhalten. Der Nachrichtensender n-tv vergab die Auszeichnung gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) an Unternehmen, die ihre Kunden komplett überzeugen. In der Kategorie „Reisen und Mobilität – Service“ zählte Sixt zu den Top 3-Anbietern. Das Unternehmen überzeugte dabei unter anderem mit seiner hohen Kundenorientierung und seiner hervorragenden Servicequalität.



Die Preisverleihung fand in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. Vor zahlreichen Gästen nahm dort Lars-Eric Peters, Geschäftsführer bei Sixt, die Auszeichnung entgegen. Der Deutsche Servicepreis wurde bereits zum neunten Mal vergeben. Er dokumentiert exzellente Leistungen und zeichnet Unternehmen mit außergewöhnlich gutem Service aus. Die Grundlage für die diesjährige Auswertung der Preisträger beruht auf zahlreichen unabhängigen Studien und Verbraucherbefragungen. Insgesamt wurden anhand von 21.000 verdeckten Testkontakten und Kundenmeinungen mehr als 500 Unternehmen untersucht.



Sixt wird damit zum wiederholten Male durch n-tv und DISQ ausgezeichnet. Vergangenes Jahr kürten die Veranstalter des Preisverleihung Sixt zum „Autovermieter 2018“, im Jahr zuvor erhielt das Unternehmen den „Deutschen Fairness-Press 2017“.



Lars-Eric Peters, Geschäftsführer bei Sixt: „Der Kunde ist unser Boss – nach diesem Credo arbeiten wir bei Sixt. Denn guter Service zahlt sich aus, daher ist es unser Anspruch, die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden optimal zu erfüllen. Dass wir damit richtig liegen, zeigt uns die Verleihung des Deutschen Servicepreises. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und nehmen sie als Ansporn, immer neue Maßstäbe in Sachen Kundenservice zu setzen.“



Die weltweiten Mobilitätsservices von Sixt sind erhältlich im Internet unter www.sixt.de sowie per Hotline unter +49 / (0)180 6 666 666.

(lifePR) (