Das Goldene Stadttor: Regine Sixt auf der ITB ausgezeichnet

Preisverleihung auf der bedeutendsten Reisemesse der Welt: Zum wiederholten Male hat Regine Sixt „Das Goldene Stadttor", den Filmpreis der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), erhalten. Sie wurde gleich zweifach für die Produktion und die kreative Gestaltung des aktuellen Image- sowie des Recruiting-Films von Sixt ausgezeichnet. Wolfgang Jo Huschert, Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Film- und AV-Produzenten, überreichte ihr die Auszeichnung während der ITB in Berlin vor orange-schwarzer Kulisse am Hauptstand von Sixt.



Regine Sixt hat die beiden Filme mit ihrem Team produziert. Darin stellt sie die weltweiten Mobilitätslösungen des Unternehmens sowie die attraktiven Karrieremöglichkeiten innerhalb der Sixt-Gruppe vor. Die Jury des „Goldenen Stadttors" besteht aus zahlreichen Vertretern namhafter Unternehmen und Institutionen sowie Entscheidern aus der Tourismusindustrie. Sie bewertete den Film als innovativ, frisch, visuell ansprechend und informativ.



Die Auszeichnung wird jedes Jahr auf der ITB verliehen und richtet sich nach Kriterien wie Aussage, Kreativität sowie Gesamteindruck der eingereichten Beiträge. Mit dem Preis haben Regine Sixt und ihr Team sich in einem internationalen Feld gegen zahlreiche Wettbewerber durchgesetzt.



Regine Sixt: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn der Name Sixt steht für Kreativität und Innovation. Das „Goldene Stadttor" zeigt uns einmal mehr, dass wir diesem hohen Anspruch gerecht werden. Dabei haben wir in diesem Jahr besonderen Wert darauf gelegt, die zahlreichen Vorteile für unsere Kunden sowie die vielfältigen Perspektiven für die Mitarbeiter in unserem Unternehmen darzustellen. Der Preis ist mir zugleich aber auch ein Ansporn, die Arbeit an unseren zahlreichen erfolgreichen Werbe- und Marketingmaßnahmen mit Nachdruck fortzusetzen."

