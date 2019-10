Six Senses Resorts & Spas

Das Six Senses Bhutan vereinigt fünf verschiedene Lodges in der Mitte und im Westen des Königreichs - zu finden in Thimphu, Punakha, Gangtey, Bumthang und Paro. Jede Lodge ist individuell; in völliger Harmonie mit ihrer Umgebung, der Kultur und Natur. Gemein haben sie die Six Senses Philosophie - ein Spa & Wellness Center, Sleep with Six Senses, Eat with Six Senses. Gäste sollen sich selbst entdecken. Die Six Senses Resorts können in beliebiger Kombination gebucht werden, um die Spiritualität, das kulturelle Erbe und die Gastfreundschaft authentisch und intensiv zu erleben.



Das Six Senses Bhutan regt zum Pausieren und Nachdenken an. Innehalten inmitten des glücklichsten Landes der Erde. Auf Schritt und Tritt bringt eine Reise unvergessliche Erfahrungen mit sich - seien es Meditationen bei Sonnenaufgang, ganzheitliche Spa-Behandlungen, Astrologielesungen, Naturbeobachtungen oder Touren durch die unentdeckten Berge und Wälder.



Über Six Senses Hotels Resorts Spas



Six Senses Hotels Resorts Spas ist ein Hotel- und Spa-Managementunternehmen, das unter den Markennamen Six Senses, Evason, Six Senses Spas und Raison d'Etre derzeit 19 Hotels und Resorts sowie 37 Spas in 14 Ländern führt. Weitere 18 Hotels und Resorts befinden sich derzeit in der Planungs- und Bauphase. Seit Februar 2019 ist Six Senses Teil der IHG® (InterContinental Hotels Group) Familie.



Jedes einzelne Six Senses Haus betrachtet es als die oberste Verpflichtung, Verantwortung für die Gesellschaft, für Nachhaltigkeit und für das Wohlbefinden zu übernehmen. Sie alle sind bekannt für ihr charakteristisch-einzigartiges, unkonventionelles Design. Ob Inselresort, Mountain-Hideaway oder Stadt-Residenz - überall sollen Gäste wieder den nachhaltigen Zugang zu sich, anderen und der Welt um sich herum finden können.



Six Senses Spas bieten eine breite Palette an ganzheitlichen Wellness-, Verjüngungs- und Schönheitsbehandlungen unter der Leitung professioneller Therapeuten; das gilt für die Resort-Spas wie auch für die 16 zusätzlichen Six Senses Spas gleichermaßen. Mit sorgsam zusammengestellten Techniken und Anwendungen begleitet man den Gast auf seinem Weg exakt so weit, wie er für sein persönliches Wohlgefühl gehen möchte.



Six Senses Residences offeriert wahrlich das Beste, das das Leben zu bieten hat. Von geschmackvoll gestalteten Villen am Strand, über rustikale Alpen-Chalets bis zu großzügigen, privaten Stadt-Refugien. Six Senses umfasst ein breites Spektrum an privaten Immobilien. Ob in Alleinlage, im Resort integriert oder zum Hotelgebäude gehörend: Das Versprechen selbst ist völlig unabhängig von der Lage. Es soll eine Gemeinschaft geschaffen werden, in der man jeden Tag Neues erlebt und sich weiterentwickelt. Dazu gehören selbstverständlich gutes Essen und Trinken, erholsamer Schlaf und innovative Wellness-Programme; ein nachhaltiges Leben, geführt mit Spaß.



Evason - Zwei einzigartige Resorts, die der Six Senses-Philosophie einer kompromisslosen Verantwortung für Nachhaltigkeit und die Gesellschaft folgen. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre eigene Freundlichkeit aus, die besonders bei Familien so beliebt ist, sondern legen großen Wert auf eine Vielzahl von Service-Angeboten, persönliche Aufmerksamkeit und individuelle Freizeitmöglichkeiten.