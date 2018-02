Stiftungsbräu Erding und Sinnflut Kultur GmbH präsentieren den 7. St. Prosper Kabarettpreis

Neue Location – neue Künstler – neues Jahr. 2018 findet zum siebten Mal der St. Prosper Kabarettwettbewerb statt. Erstmals in neuer Umgebung – nämlich im Sportpark Schollbach Erding. Der von der Stiftungsbrauerei Erding ausgelobte Preis lockt mittlerweile Nachwuchs-Kabarettisten, Comedians und auch erfahrene Künstler, nicht nur aus Bayern, an. Mit Özcan Cosar und Olaf Bossi haben z.B. schon zwei Baden-Württemberger den St. Prosper-Pokal in Empfang nehmen dürfen.



Dieses Jahr gehen folgende Künstler ins Rennen:



Christina Baumer



Zwei Frauen zwischen Facebook, Smartphone Apps, Foodsharing, Flüchtlingspolitik, Tradition, alten und neuen Werten halten der modernen Gesellschaft mit all ihren Unsinnigkeiten den Spiegel vor. Zielsicher, kritisch und sarkastisch, aber immer mit dem gewissen humoristischen Augenzwinkern, nimmt die Oberpfälzerin Christina Baumer in ihrer Doppelrolle als Schwesternpaar Chris & Tina den täglich praktizierten menschlichen Wahn- und Unsinn auf die Schippe.



Josef Brustmann



Mit schlauen Texten und frechen Liedern streift der ausgefuchste Musikkabarettist Josef Brustmann durchs wildwüchsige Lebensunterholz. Er findet immer was und zieht dem Leben das Fell über die Ohren, schaut nach, was darunter ist, und macht sich aus dem Balg einen warmen Kragen.



Mit Witz, Aberwitz, absurder Klugheit, einem halben Dutzend skurriler Instrumente, betörendem Gesang und Pfeifen im Walde ist zu rechnen.



Jonas Greiner



Der Thüringer nimmt seine Zuhörer mit auf eine Reise von seinem Heimatdorf bis in die Hauptstadt Berlin. Er betrachtet die Welt mit viel Ironie, manchmal spitz, manchmal frech. Immer jedoch mit seiner jugendlichen Lebensfreude und all der Frische, die man mit Anfang 20 mitbringt. Am meisten im Visier des jungen Mannes: Er selbst. Mit viel Selbstironie erzählt er Auszüge aus seinem eigenen Leben. Egal ob Abschlussfahrt, Körpergröße (Er ist 2,07m groß) oder Weltgeschichte – Jonas Greiner nimmt es mit Humor. Auch seine Länge. Denn: Das Leben ist zu schön um kurz zu sein.



Die Isarschiffer



Doro und Rainer Berauer präsentieren eine äußerst unterhaltsame Mischung aus Musik, Kabarett, Comedy und Clownerie. Ihr breit gefächertes, authentisches Repertoire reicht von Liedern und Sketchen aus eigener Feder, bis hin zu bekannten Welthits mit überraschenden, neuen Textwendungen. Zum Brüllen oder mit intelligentem Öha. Rotzfrech und musikalisch, sprühen sie vor Spielfreude und Ideen. Sens und Nonsens wechseln turbulent.



Michael Kraus



Der gelernte Physiker knüpft sich in seinem Programm allerlei Kuriositäten aus dem In- und Ausland vor. Da werden zum einen unsere Straßenverkehrszulassungsordnung und unser Bildungssystem kabarettistisch beleuchtet, zum anderen Toleranz und natürlich das Spannungsfeld zwischen Mann und Frau im internationalen Vergleich humorvoll beäugt.



Claudia Sadlo



Die Waldviertler Kabarettistin hinterfragt Sprichwörter, Redewendungen, Lebensweisheiten sowie Bauernregeln stellt sie an den Pranger, gibt ihren Senf dazu und setzt sie in Szene.



Claudia Sadlo nimmt kein Blatt vor den Mund. Authentisch, locker und pointiert führt sie durch ein Geflecht aus Erzählungen, Begebenheiten und Darstellungen. Dazu beeindruckt sie mit wortstarken Gedichten.



Es gibt warme Küche ab 18.00 Uhr.



Vorverkaufsstellen:





Sinnflut Onlineshop unter sinnflut.biz

Sportpark Schollbach (08122 – 911 00)

Music World Erding (08122 - 840 81)





Vorverkaufspreis: 12,- € (inkl. 7 % MwSt, zzgl. VVK-Gebühr)



Abendkasse: 16,- € (inkl. 7 % MwSt)

