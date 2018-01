Der Lenz - Der neue Dorfner Kulturfrühling vom 01.04 - 08.04.18

Die Knospen sprießen, die Sonne wird stärker. Zeit für buntes Treiben auf dem Lenz - dem neuen Frühlingsmarkt in Dorfen. Auf dem Unteren Markt wird einiges geboten sein:



- Bühne mit Musik- und Kinderprogramm

- Diverse Gastronomiestände und Getränkeausschank

- Und natürlich Marktstände mit den verschiedensten Angeboten



Zusätzlich präsentiert die Sinnflut Kultur GmbH in Zusammenarbeit mit Jakobmayer Kultur am 03.04. die legendäre englische Rockband The Pretty Things, am 06.04. die Vintage-Jazz-Funk Combo Organ Explosion mit dem in Isen aufgewachsenen Ausnahme-Schlagzeuger Manfred Mildenberger und am 08.04. ein großes Spektakel für Kinder mit Rodscha & Tom im Jakobmayer-Saal.



Karten für die Veranstaltungen im Jakobmayer sind hier erhältlich:



Sinnflut Online Shop – www.sinnflut.biz

Music World Erding – 08122 84081

Ticket Treff Dorfen – 08081 1393



Weitere Infos gibt es in Kürze unter: www.sinnflut.biz

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren