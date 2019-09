Pressemitteilung BoxID: 768798 (Singapore Tourism Board)

Singapore Airlines und das Singapore Tourism Board schicken Zuschauer mit Kurzfilmen auf eine unerwartete Reise

Die dreiteilige Serie "Unexpected Journeys" führt Einwohner aus den Städten 'Bland', 'Dull' und 'Boring' mit Singapore Airlines auf eine spannende Entdeckungsreise nach Singapur

Singapore Airlines (SIA) und das Singapore Tourism Board (STB) rücken die weniger bekannten Seiten der Löwenstadt mit dem Start der Kurzfilmreihe "Unexpected Journeys" in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die Serie mit drei Episoden von je 20 Minuten soll dem globalen Publikum die beeindruckende Vielfalt und den hohen Erlebniswert beider Marken näherbringen. Die drei Kurzfilme wurden am 23. September 2019 auf dem eigenen YouTube-Kanal der Kampagne vorgestellt.



In "Unexpected Journeys" reist der singapurische Komiker, Schauspieler und Gastgeber Rishi Budhrani für einen unkonventionellen Urlaub in die Heimatstädte der ‘League of Extraordinary Communities‘. Er wird von einer sechsköpfigen Familie in Bland, New South Wales (Australien), einer Gruppe von Freunden in Dull, Perthshire (Schottland) und einem Kollegen in Boring, Oregon (USA) empfangen. Als Gegenleistung nimmt Rishi die drei Gruppen mit auf einen Singapore Airlines Flug, und eine unerwartete Reise nach Singapur beginnt. Die Abenteuer, die die ungleiche Reisegruppe in Singapur, Bland, Dull und Boring erlebt, können Zuschauer in der Serie hautnah miterleben. Die Kampagne wurde von SIA und STB ins Leben gerufen, um auf eine authentischen Art und Weise die Vielfalt Singapurs und die einzigartigen Erlebnisse, die Reisende sowohl in der Löwenstadt selbst als auch an Bord von Singapore Airlines machen können, zu zeigen.



In den Kurzfilmen erlebt die Gruppe von luxuriösen City-Highlights bis hin zu actionreichen Abenteuern und idyllischer Natur die vielfältigsten Aspekte des Stadtstaats. Ein besonderes Augenmerk legt die Serie auf interessante Attraktionen, lokale Talente und leidenschaftliche Persönlichkeiten Singapurs. „Singapore Airlines ist ein weltweites Symbol für asiatische Gastfreundschaft. Mit der Einführung von ‘Unexpected Journeys‘ in Zusammenarbeit mit dem Singapore Tourism Board freuen wir uns, Reisenden als Gastgeber zu ermöglichen, Singapur auf eine authentische und einzigartige Weise zu erleben", sagte Campbell Wilson, Singapore Airlines Senior Vice President Sales and Marketing.



"Mit der Kampagne ‘Unexpected Journeys‘ setzen wir unsere Partnerschaft mit Singapore Airlines fort, um dem globalen Publikum die Singapore Story auf eine humorvolle Weise näherzubringen. In Zusammenarbeit mit Rishi Budhrani rücken wir die weniger bekannten, lokalen Aspekte Singapurs in den Mittelpunkt. Durch das kreative Format der Kampagne laden wir die Zuschauer ein, im Rahmen der drei Episoden einen Einblick in die unerwarteten Seiten Singapurs zu gewinnen", so Frau Lynette Pang, Assistant Chief Executive, Marketing Group des Singapore Tourism Boards. Die jüngste Zusammenarbeit zwischen SIA und dem STB knüpft an den Erfolg eines Videos mit Sicherheitsinstruktionen an, das im Jahr 2017 von SIA und STB gemeinsam produziert wurde und mit bisher rund 5,5 Millionen Klicks auf eine überaus positive Resonanz stieß.



Die vollständigen Filme sind auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Kampagne zu sehen: www.youtube.com/UnexpectedJourneys



Über Singapore Airlines:

1947 als Malaysia-Singapore Airlines gegründet, setzt die Fluggesellschaft seit 70 Jahren Maßstäbe im internationalen Flugreiseverkehr und erhält 1972 als nationaler Carrier von Singapur den Namen Singapore Airlines. In dieser Zeit hat sich der Carrier als eine der besten und am meisten ausgezeichneten Fluggesellschaften der Welt etabliert. Sie besitzt eine moderne Flotte mit 119 Passagierflugzeugen, 94 weitere Flugzeuge sind bestellt. Das Streckennetz von Singapore Airlines, inklusive SilkAir, der Low-cost Fluggesellschaft Scoot und Singapore Airlines Cargo, umfasst 139 Destinationen in 37 Ländern. Von Deutschland fliegt Singapore Airlines zweimal täglich ab Frankfurt, einmal täglich ab München sowie viermal wöchentlich ab Düsseldorf nach Singapur. Zudem wird ab Frankfurt eine tägliche Verbindung nach New York angeboten. Singapore Airlines ist Mitglied der Star Alliance. Mehr Informationen unter: http://www.singaporeair.com/de_DE/de/home.

