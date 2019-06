Pressemitteilung BoxID: 755238 (Sine Music)

Thomas Lemmer & Christoph Sebastian Pabst - MEERBLICK

Nach dem großen Erfolg der beiden Kurzalben (EPs) Meeresleuchten und Tiefblauhorizont wurde es Zeit für das erste Album von Thomas Lemmer & Christoph Sebastian Pabst. Als Abschluss einer Reihe von Meeresinspirationen konnte der Name nicht treffender sein: Meerblick!



Erschienen ist das Album am 17. Mai beim renommierten Chillout/Ambient Label Sine Music und wird auf limitierter CD sowie bei allen bekannten Download und Streaming Portalen erhältlich sein.



Neben den bekannten Liedern der EPs gibt es neue Stücke, die mit Liebe zum Detail, wundervollen Klängen und neuen Elementen überzeugen. 16 Titel umfasst das beeindruckende Gesamtwerk der beiden Künstler. Abwechslungsreich, kreativ und detailverliebt bearbeiten die beiden das Thema Meer.



Der Song Gezeitenkräfte lässt die Kraft des Meers mit tiefen Synthesizerflächen, weiten Sphären, geheimnisvollen Melodien und schwebenden Klavierelementen tief ins Innere hörbar werden.



In Surfwellensommer wurde das erste Mal der wunderschöne Klang einer Hangdrum als Basiselement eingesetzt. Treibende Rhythmen mit tragenden Synthesizermedlodien und Sphärenelementen schaffen hier eine warme Atmosphäre, die einen sicher durch einen leuchtenden Wellentunnel führt.



Mit dem bekannten Instrument der chinesischen Wölbbrettzither, der Guzheng wird in Belugakliff ein sich langsam aufbauender, von Meeresrauschen begleiteter Klangteppich generiert, der mit hinzukommenden feinen Klavierelementen ein wunderbar freies und friedvolles Gefühl zu schaffen vermag.



Da das Meer mit seinem ausbalancierten Lebensraum zunehmend vom Menschen bedroht wird, durfte auch ein nachdenklich stimmender Song auf dem Album Meerblick nicht fehlen, der mit Plastikfluten ein aktuelles und für die Zukunft sehr bedeutendes Thema anspricht.



Damit die geheimnisvolle Welt und Schönheit der Meere erhalten bleibt, bedarf es unserer aller Besinnung auf uns und unseren Konsum. Das Lied Plastikfluten soll nicht mit erhobenem Zeigefinger mahnen, sondern mit einem tiefen Gefühl und Verbindung zum Meer sensibilisieren und uns zeigen, welche Auswirkungen unser Lebensstil auf diese wunderbaren Lebensräume ausüben kann.



Mit „Meerblick" haben Thomas Lemmer & Christoph Sebastian Pabst ein wunderschönes und intensives Album erschaffen. Perfekt, um in die Musik einzutauchen, sich fallen und treiben zu lassen.



Tracklist:



1 GEZEITENKRÄFTE / 2 MEERESLEUCHTEN (INTRO) /3 MEERESLEUCHTEN / 4 SURFWELLENSOMMER / 5 BELUGAKLIFF / 6 PASTELLSTRAND / 7 AZURINTERLUDE / 8 TIEFBLAUHORIZONT (INTRO) / 9 TIEFBLAUHORIZONT / 10 LAPISLAZULIKÜSTE / 11 SANDWIRBELDÜNE / 12 KALKFELSENBUCHT / 13 INDIGOBRANDUNG / 14 KORALLENMEER / 15 PLASTIKFLUTEN / 16 WELLENTRAUM

