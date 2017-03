Silversea: Attraktive All-Inclusive-Expeditionspakete in der Antarktis

Die monegassische Luxusreederei Silversea bietet ab Dezember besonders attraktive All-Inclusive-Pakete für Expeditionsreisen in die Antarktis an. Bereits ab 10.150 Euro können Gäste von ausgewählten Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Einstiegshafen der Expedition erreichen, die Antarktis im Rahmen des einzigartigen All-Inclusive-Lifestyle von Silversea entdecken und anschließend bequem vom Zielhafen zurück nach Hause fliegen. Das exklusive Angebot gilt für luxuriöse Entdeckungsreisen im Zeitraum zwischen Dezember 2017 und Februar 2018, auf denen die Silver Cloud und die Silver Explorer in der unberührtesten und entlegensten Region unserer Erde kreuzen.



Silver Explorer und Silver Cloud – Eisklasse mit Klasse



An Bord der Silversea Expeditionsschiffe erleben Gäste eine neue Art der Expedtionsreisen. Die luxuriösen Kreuzfahrtschiffe der Extraklasse können – dank Eisklasse – auch polare Regionen befahren. Eisberge mit spektakulären Farbverläufen und der überwältigende Klang kalbender Gletscher sind nur einige Highlights dieser atemberaubenden und abenteuerlichen Expedition ins ewige Eis. Auch die dortige Tierwelt ist faszinierend: junge Pinguinemachen ihre ersten Tauchversuche, Seeleoparden räkeln sich in der Nachmittagssonne, und gigantische Wale ziehen im Meer ihre Kreise.



Die bordeigenen Zodiac-Schlauchboote ermöglichen begleitete Landausflüge, die unvergessliche und intensive Erlebnisse in dieser gefrorenen Welt garantieren.



Expeditionsleiter und Experten unterschiedlichster Fachdisziplinen halten spannende Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum und stehen für Gespräche bereit.



Exklusive Angebote



Flüge gibt es exklusiv für 999 Euro in der Economy Class oder 2.950 Euro in der Business-Class nach Santiago de Chile und Buenos Aires. Die dortige Vorübernachtung sowie die Charterflüge von/nach Ushuaia sind im Angebot der 10 bis 19 tägigen Expeditionsreisen ab 10.850 Euro inbegriffen. Gäste erleben mit Silversea eine Fahrt durch die legendäre Drakestrasse und lernen die natürliche Evolution und Geschichte der Entdeckung dieses geheimnisvollsten aller Kontinente kennen.



www.silversea.com



www.silversea.com/de/expeditionen

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren