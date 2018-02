Stand Up Paddling, Laternenwanderungen und E-Bike-Touren - Aktivurlaub im Fichtelgebirge

Das neue Siebenquell GesundZeitResort ist mitten im Naturschatz Fichtelgebirge gelegen – ein wahres Eldorado für Aktivurlauber. Die Concierge des Resorts, Diana Zäza, kennt die Gegend in und auswendig und so manchen Geheimtipp. Sie nennt ihre fünf Highlights für einen aktiven Urlaub in der oberfränkischen Region.



1. Ungestörte Wanderungen zu den drei Hausbergen

Drei Hausberge sind vom Resort aus per Wanderung gut zu erreichen. Zum Waldstein und Rudolfstein sind es ungefähr drei Stunden hin und zurück und zum Schneeberg, der höchsten Erhebung im Fichtelgebirge mit 1.053 Metern, sind es rund fünf Stunden retour. Das Besondere daran: Die pure Natur haben Wanderer oft ganz für sich allein – das Fichtelgebirge bietet wunderschöne Landschaften, die aber nicht überlaufen sind. „Ich habe diese Wanderungen teilweise unternommen, ohne auch nur einem einzigen anderen Menschen zu begegnen“, so Zäza. Eine weitere, sehr entspannte, Wanderung führt in vier Kilometern rund um den Weißenstädter See, der direkt neben dem Siebenquell GesundZeitResort liegt.



2. Stand Up Paddling auf dem Weißenstädter See

Der Weißenstädter See ist besonders im Sommer ein beliebtes Ziel zum Baden und für Wassersportarten. Der 50 Hektar große See eignet sich hervorragend zum Stand Up Paddling. „Ich war letzten Sommer fast täglich auf dem Wasser – eine tolle Art, um fit zu bleiben“, berichtet Zäza begeistert. „Da fühlt man sich fast wie am Meer.“ Die Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden.



3. E-Bike Touren mit uriger Einkehr

„Die Gegend hier ist ein Traum für E-Bike-Touren“, schwärmt Zäza. Bikes können ab diesem Jahr im Resort ausgeliehen werden. Ein guter Start- und Endpunkt ist das Fichtelrad-Café, das auch Touren anbietet. Von hier aus geht es in die Wälder des Fichtelgebirges und zum Abschluss ist die Einkehr im Café mit rustikalem Biergarten und Brotzeiten die richtige Belohnung.



4. Eintauchen in die Bergwelt des Fichtelgebirges

Die Talstation des Ochsenkopfes ist rund acht Kilometer vom Siebenquell GesundZeitResort entfernt. Die zweithöchste Erhebung des Fichtelgebirges lockt mit einem Wanderwegenetz von 500 Kilometern, einer Ganzjahresrodelbahn, Deutschlands erstem Zipline-Park, einem Kletterwald und einer über zwei Kilometer langen Single-Trail-Strecke für Mountainbiker.



5. Aktiv im GesundZeitResort

„Auch Siebenquell bietet unzählige Möglichkeiten, um einen aktiven Urlaub zu verbringen“, erklärt Zäza. Das Fitnessstudio ist ausgestattet mit den modernsten Geräten der Marke TechnoGym, damit Gäste des Hotels sich hier richtig auspowern können. Auch die Wasserwelt mit 1.000 Quadratmeter zusammenhängender Wasserfläche und die Saunawelt mit zehn Themensaunen bieten Abwechslung und Entspannung zugleich für aktive Reisende. Darüber hinaus werden täglich wechselnde Fitnesskurse an Land und im Wasser angeboten sowie spezielle Events wie zum Beispiel Laternenwanderungen im abendlichen Fichtelgebirge.





Siebenquell® GesundZeitResort

Das Siebenquell GesundZeitResort im Fichtelgebirge vereint auf fast 100.000 Quadratmetern ein Vier-Sterne-Superior Hotel mit Thermalbad, bestehend aus Wasserwelt, Saunawelt, GesundZeitReise sowie Fitnessstudio und Beauty- und Spabereich. Mit der GesundZeitReise begeben sich Gäste auf eine Zeitreise durch Jahrtausende der Spa- und Schönheitspflegegeschichte. Das Thermalwasser aus fast 2.000 Metern Tiefe in teils einzigartiger Zusammensetzung bildet die Grundlage für außergewöhnliche Wohlfühlmomente. Neben der Gastronomie der Therme bietet das Hotel in fünf Restaurants und Bars kulinarische Genüsse von regionaler fränkischer Küche über saftige Steaks hin zu leichten internationalen Snacks. Therapieangebote und umfangreiche Aktivitäten wie Laternenwanderungen, Kochkurse, Skifahren, Mountainbike, Golfen und vieles mehr runden das Angebot des Siebenquell GesundZeitResort ab.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren