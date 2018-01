Faschingsflucht ins Siebenquell GesundZeitResort im Fichtelgebirge

Bald ist es soweit, dann heißt es wieder Helau und Alaaf – Fasching steht kurz bevor. Doch nicht jeden erfüllt der Gedanke an ausgelassene Jecken mit Vorfreude. Für alle Faschingsmuffel bietet das Siebenquell GesundZeitResort im idyllischen Fichtelgebirge daher die passende Alternative. Bei einem speziellen Arrangement entspannen Gäste hier in erholsamer Atmosphäre inmitten verschneiter Berge und Seen.



Das Resort hat ein Paket für die Faschingsflucht im Angebot, gültig im Zeitraum 5. bis 18. Februar 2018. Dieses beinhaltet für 339 Euro pro Person drei Übernachtungen inklusive reichhaltiger Halbpension, täglichem Eintritt in die GesundZeitWelt, ein Peeling mit Rügener Heilkreide, täglich wechselndes Aktivprogramm, Nutzung des WLAN, einen PKW-Außenstellplatz sowie Bademantel und Tasche für die Dauer des Aufenthaltes. Verlängerungsnächte können nach Belieben hinzugebucht werden.



Das Siebenquell GesundZeitResort in Oberfranken vereint auf fast 100.000 Quadratmetern ein Vier-Sterne-Superior Hotel mit der neuesten Therme Deutschlands. Die Wasserwelt, die Saunawelt, die GesundZeitReise, das Fitnessstudio sowie der Spabereich sorgen für Wellnesserlebnisse auf höchstem Niveau und bieten Entspannung und Erholung nach abwechslungsreichen Tagen im Fichtelgebirge. Das Thermalwasser aus fast 2.000 Metern Tiefe bildet die Grundlage für außergewöhnliche Wohlfühlmomente. Die Besonderheit im Siebenquell: Eine Wellness-Auszeit auf den Spuren jahrtausendealter Badekulturen – eine Reise, die 1.250 Jahre vor Christus beginnt und bis in die Neuzeit reicht. Möglich ist dies mit der GesundZeitReise. In einem eigenen Bereich der Therme können Besucher komplett abschalten, sich in insgesamt sieben verschiedenen Themenräumen verwöhnen lassen und entspannen. Diese greifen thematisch unterschiedliche Epochen auf und verbinden diese mit gesundheitsfördernden Eigenschaften. Die Gäste entdecken die jahrhundertealten Traditionen der Badekultur auf den Spuren von Cleopatra, den alten Griechen und Römern – mit dem Ziel, sich vom Alltagsstress zu befreien und ganzheitlich zu vitalisieren.



Für noch mehr Erholung sorgen die insgesamt acht Saunen, unter anderem als eine Holzwerkstatt, Steinschleiferei, Bäckerei- und Brauereisauna gestaltet. Hier werden die Themen aufgegriffen, die die Region prägten.



Neben der Gastronomie der Therme bietet das Hotel in fünf Restaurants und Bars kulinarische Genüsse von regionaler fränkischer Küche über saftige Steaks bis hin zu leichten internationalen Snacks. Therapieangebote und umfangreiche Aktivitäten, wie Laternenwanderungen, Kochkurse, Skifahren und vieles mehr, runden das Angebot des Siebenquell GesundZeitResorts ab.



Das Arrangement „Faschingsflucht“ ist telefonisch buchbar unter: 09253-954601012.

