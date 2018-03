Wie auf Wolke 7 Shangri-La Hotel, At The Shard, London verlockt zum Heiratsantrag - Love is in the air

Romantik über den Wolken: Das Shangri-La Hotel, At The Shard, London organisiert den perfekten Heiratsantrag. Zusammen mit dem Spezialanbieter The London Helicopter hat es ein neues Angebot aufgelegt. Bei einem Helicopter-Rundflug genießen Paare die spektakuläre Skyline von Englands Hauptstadt aus der Vogelperspektive. Vom Stadtteil Kew im Westen geht es weiter nach Osten, wo die Frage der Fragen gestellt wird. Ein „Will you marry me“-Schild ist dabei an einem der Wolkenkratzer so platziert, dass es während dem 30-minutigen Flug gut sichtbar ist und den Antragsteller unterstützt. Nach dem besonderen Moment in der Luft wird das hoffentlich frisch-verlobte Paar in Londons höchstes Hotel, dem Shangri-La, At The Shard, London chauffiert und verbringt dort zwei Nächte in einer Luxussuite nach seiner Wahl – von der Standard-Suite bis hin zur Signature-Suite. Hier warten ein Fünf-Gänge-Menü mit Weinbegleitung im TING Restaurant und eine Flasche Dom Pérignon in der GONG Bar auf die Glücklichen. Das „Proposal“-Arrangement beginnt bei einem Preis von 7.000 britischen Pfund (zirka 7.900 Euro). Reservierungen werden per E-Mail unter info.slln@shangri-la.com angenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.shangri-la.com/london.



Im Shangri-La Hotel, At The Shard, London genießen Besucher der britischen Hauptstadt eine neue Dimension des Luxus. Gelegen im Trendviertel South Bank inmitten von Southwark erstreckt sich in allen 202 Zimmern und Suiten ein spektakulärer Ausblick. Die Höhe von 310 Metern macht das Haus zum höchsten Hotel in Westeuropa. Das Restaurant TING und die Lounge TING mit britischer und asiatisch inspirierter Küche sowie das Café LANG zum Afternoon Tea überzeugen kulinarisch. In der 52. Etage befindet sich die höchste Bar Londons, das GONG.



Eine eindrucksvolle Marmortreppe schwingt sich von der Sky Lobby zu den drei exklusiven Veranstaltungsräumen Ren, Li und Yi in der 34. Etage. Sie bieten nicht nur einen fantastischen Blick über die Themse, sondern kombiniert auch Platz für bis zu 200 Personen. Das luxuriöse Ambiente und die einzigartige Panoramakulisse eignen sich auch ideal für Traumhochzeiten – die Preise variieren zwischen den gewünschten Räumlichkeiten des Hotels.

Shangri-La International Hotel Management Ltd

Shangri-La Hotels and Resorts mit Sitz in Hongkong, eine der weltweit führenden Hotelgruppen Asiens, besitzen und betreiben derzeit über 100 Hotels und Resorts in 22 Ländern und 76 Destinationen mit rund 41.000 Zimmern unter den luxuriösen Premium-Marken Shangri-La, Kerry und Traders sowie der Lifestyle-Marke Hotel Jen. Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg hat sich die Gruppe mit ihrem Kernmotto "Gastfreundschaft, die von Herzen kommt" etabliert. Sie ist die einzige Luxushotelgruppe, die schnelles WLAN für alle Gäste kostenlos anbietet. Die Gruppe plant zahlreiche Neueröffnungen, darunter Projekte in Australien, China, Kambodscha, Indonesien, Malaysia und Saudi-Arabien. Mehr Informationen online auf www.shangri-la.com.



