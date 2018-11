Golfen, wo der Zucker wächst

29.11.18

Der zu Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa gehörige 18-Loch Par 72 Championship Golfplatz zählt mit seinem Ausblick auf ein Korallenriff, weiße Strände und einen erloschenen Vulkan zu den schönsten der Welt. Vor der Ostküste von Mauritius gelegen, nimmt er die südliche Hälfte der hoteleigenen Insel Ile aux Cerfs ein. Diese erreichen Hotelgäste und Besucher in wenigen Minuten mit dem kostenlosen Bootshuttle. Gestaltet vom deutschem Profi Bernhard Langer, ist das zentrale Element der Anlage das Wasser. Den Indischen Ozean immer vor Augen gilt es an Loch eins, neun und 17 einen Teil der neun kleinen Seen zu überwinden. Aufgrund der Möglichkeit zwischen dem Langer-, Meisterschafts-, Turnier- und zwei Damenabschlägen zu wählen, eignet sich der Platz für jedes Level. Die Länge des Kurses variiert dadurch zwischen rund viereinhalb und sechseinhalb Kilometern.



Der Platz ist täglich von 6.40 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Im Pro Shop können Trainerstunden gebucht und die Ausrüstung gegen Gebühr geliehen werden. Für Hotelgäste fällt keine Greenfee an. Eine Übernachtung in einem Deluxe Ocean View Room für zwei Personen kostet ab 325 Euro inklusive Frühstück.

