Golfen, wo der Chili wächst

29.11.18

.



www.shangri-la.com/maldives



Am südlichen Ausläufer des Addu Atolls, zirka eineinhalb Stunden von der Hauptstadt Malé oder knapp zwei Flugstunden von Colombo entfernt, ist Shangri-La’s Villingili Resort & Spa das erste Luxusresort auf den Malediven südlich des Äquators. Hier befindet sich auf einer Fläche von siebeneinhalb Hektar auch der erste und einzige Golfplatz des Landes. Mit 30 Par und einer Länge von gut einem Kilometer erfreut der Neun-Loch-Platz Anfänger und Fortgeschrittene. Gesäumt vom Indischen Ozean und einer türkisfarbenen Lagune sorgen Palmen, Bunker und Wasserhindernisse für ein abwechslungsreiches Spiel. An Loch acht kann zudem der mit etwas mehr als fünf Metern höchste Berg der Malediven erklommen werden.



Der Platz kann täglich von 7 Uhr bis 19 Uhr ausschließlich von Hotelgästen genutzt werden. Schuhe, Schläger und Trolleys können vor Ort ausgeliehen werden; die Greenfee beträgt umgerechnet zirka 35 Euro. Eine Übernachtung ist ab etwa 500 Euro pro Nacht in einer Pool Villa für zwei Personen inklusive Frühstück buchbar. Von 15. bis 28. Februar 2019 besteht die Möglichkeit sich im Rahmen eines Stay & Play-Arrangements vom britischen Profi John E. Morgan coachen zu lassen; der Mindestaufenthalt dafür beträgt fünf Nächte.

(lifePR) (