O-Töne aus der ersten Pressekonferenz im Messe Erfurt CongressCenter: Der Tag X!

Robin Krasniqi vs. Arthur Abraham

Offizieller WBO-Eliminator im Super-Mittelgewicht

Robin Krasniqi: „Es gibt nur eine Option – Arthur schlagen und klar gewinnen!“

Arthur Abraham: „Ich habe nur ein Ziel, ich muss soll schnell wie möglich wieder Weltmeister werden. Dann noch ein Jahr boxen und dann sage ich dem Boxsport bye-bye!“

Samstag, 22.April 2017 – Messe Erfurt

TV: MDR „Sport im Osten – Boxen Live"





Es wird der „Tag X“ am 22. April in der Messe Erfurt: zwei Fighter und nur einer kommt durch! Der WBO-Eliminator-Fight zwischen SES-Fighter Robin Krasniqi und Arthur Abraham ist der offiziell angeordnete Ausscheidungskampf zu einer WBO-Weltmeisterschaft im Super-Mittelgewicht. Nur der Sieger hat die Berechtigung den aktuellen WBO-Weltmeister zu fordern. Die SES-Box-Gala in Erfurt wird mit diesem Hauptkampf einen weiteren Höhepunkt für das Box-Jahr 2017 setzen.



SES-Promoter Ulf Steinforth: „Was für eine Ansetzung: Arthur will noch einmal zurück - Robin will unbedingt wieder eine WM-Chance. Die WBO hat diesen offiziellen Ausscheidungskampf für den WM-Herausforderer so angesetzt. Es ist so nicht nur der sportliche Kampf der Boxer, sondern auch der Kampf der Boxställe. Robin hat große Chancen! Für mich aktuell ist dies der „Kampf des Jahres“ und mit der Messe Erfurt haben wir einen entsprechenden großartigen Veranstaltungsort. Der Kartenverkauf startet heute und ich gehe von einer ausverkauften Halle aus!“



Robin Krasniqi vs. Arthur Abraham



Der offizielle WBO-Eliminator im Super-Mittelgewicht



Zwei Super-Mittelgewichtler der Extraklasse. Eines eint Robin Krasniqi und Arthur Abraham: beide haben 50 Profikämpfe. Der Münchner WBO-Inter-Conti-Champion Robin Krasniqi (46-4-0 (17)) ist allerdings erst 29 Jahre alt und seit gut sechs Jahren in der Weltklasse unterwegs. Nach zwei Anläufen auf einen Weltmeistertitel will sich der ehemalige Halb-Schwergewichtler, der seit dem letzten Jahr eine Gewichtsklasse tiefer im Super-Mittelgewicht boxt und dort in der WBO-Rangliste aktuell als Nummer 3 geführt wird, nun eine weitere WM-Chance erarbeiten. Mit seinem neuen Trainer Magomed Schaburow sollen die neuen Impulse gesetzt werden, um mit einem Sieg in diesem WBO-Eliminator den nächsten WM-Kampf zu realisieren.



Sein Gegner ist der ehemalige Weltmeister in zwei Gewichtsklassen, der nun einen weiteren, vielleicht letzten, WM-Kampf anvisiert. WBO-International-Champion Arthur Abraham (45-5-0 (30)) ist mit nun schon 37 Jahren eine „Größe“ des letzten Jahrzehnts im deutschen Box-Sport. Der Berliner, der für Sauerland Events in den Ring steigt, musste seinen WM-Titel im Super-Mittelgewicht im April 2016 nach der deutlichen Niederlage gegen den aktuellen WBO-Weltmeister Gilberto Ramirez abgeben. Mit dem WBO-Eliminator in Erfurt hat die aktuelle Nummer 2 der WBO-Weltrangliste aber wahrscheinlich die letzte Chance, noch einmal nach einem WM-Gürtel zu greifen.



Einer aber wird dem Berliner Arthur Abraham am „Tag X“ da im Wege stehen und dieser will sich seinen Traum vom WM-Gürtel dann endlich erfüllen – der Münchner Robin Krasniqi!



O-Töne aus der ersten Pressekonferenz im Messe Erfurt CongressCenter:



Robin Krasniqi: „Bei allem Respekt vor den vergangenen Leistungen von Arthur, ich werde hier gewinnen. Mein Traum vom WM-Titel ist, neben allen Erfahrungen der letzten Kämpfe, meine Motivation. Es gibt nur eine Option – Arthur schlagen und klar gewinnen!“



Magomed Schaburow, Trainer Krasniqi: „Robin suchte nach neuen Impulsen, um sich weiter zu entwickeln. Wir gehen „alte neue“ Wege. Robin ist sehr, sehr fleißig und diszipliniert. Fleiß wird immer belohnt. Wir wollen boxen, nicht nur kämpfen!“



Arthur Abraham: „Nur „das Gewinnen“ ist in meinem Kopf. Ich habe nur ein Ziel, ich muss soll schnell wie möglich wieder Weltmeister werden. Dann noch ein Jahr boxen und dann sage ich dem Boxsport bye-bye!“



Ulli Wegner, Trainer Abraham: “Das wird ein ganz toller Kampf. Arthur hat die Chance hier zu gewinnen. Er weiß, es ist ein Muss, hier zu siegen. Es ist für Arthur die letzte Chance!“



Weitere hochkarätige Fights und Titelkämpfe für die SES-Box-Gala in der Messe Erfurt werden zeitnah in den nächsten Wochen kommuniziert!



Der MDR mit seinem erfolgreichen Programmformat „Sport im Osten – Boxen Live“ wird diese SES-Box-Gala aus der Messe Erfurt übertragen!



Eintrittskarten für diese SES-Box-Gala in der Messe Erfurt am 22. April 2017 sind ab sofort unter www.eventim.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter der SES-Ticket-Hotline 0391/7273720 erhältlich.









