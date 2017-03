Servitex präsentierte neues Standkonzept auf der ITB 2017

Der Textilverbund informierte mit seinen Partnern über Aktuelles rund um das Thema Hygiene und Textilpflege in der Hotellerie. Zum ITB Get-together durfte Servitex über 140 Hoteldirektoren begrüßen.



Das Thema Hygiene steht besonders bei den Hotelgästen hoch im Kurs und wird daher oft als wichtigster Bewertungsgrund genannt. Somit sind gerade die Hoteliers gefordert, ihren Gästen stets eine hohe Qualität bieten zu können: „Der Hotelgast erwartet zu Recht saubere Handtücher und Bettwäsche, ein hygienisch gereinigtes Bad sowie das perfekt hergerichtete Zimmer. Es sind also entsprechende Lösungen von uns Zulieferern gefragt. Dazu gehört beispielsweise die Wahl entsprechender Reinigungsmittel. Das ist bei der wachsenden Anzahl von unterschiedlich verbauten Materialien heutzutage durchaus eine Herausforderung“, so Karsten Jeß, Hauptgeschäftsführer der Servitex GmbH.



Der Textilverbund Servitex verfügt über ein starkes Netzwerk, um Hoteliers neben professioneller Textilpflege mit zusätzlichen Dienstleistungen für ein hohes Niveau an Hygiene im Hotelzimmer versorgen zu können. Auf der ITB wurde das Unternehmen durch seine Partner wie Swissfeel, die ein vollwaschbares Bettensystem anbieten oder Dr. Schnell mit hochwertigen, beziehungsweise fortschrittlichen Reinigungsmitteln, Amtico, Spezialist für Bodenbeläge, Bartech, bietet innovative Minibarsysteme, Varaschin, Anbieter exklusiver Außenbestuhlung sowie die CPH Hotels, eine seit Jahren am Markt etablierte Hotelkooperation.



Am 9. März 2017 organisierte die Servitex GmbH im Rahmen der ITB ihr bereits legendäres Event in der Bar Lebensstern in Berlin. Die Kundenveranstaltung für Hoteliers gilt in der Branche seit Jahren als beliebte Networking-Plattform. Auf der Abendveranstaltung tauschten sich über 140 Hoteliers aus.



Die Servitex GmbH ist bereits seit mehreren Jahren auf der Leitmesse der Touristik vertreten: Die ITB in Berlin lockt im Frühjahr jährlich über 120.000 Besucher aus der gesamten Branche in die deutsche Hauptstadt.

Servitex GmbH

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus 16 Wäschereien. Hauptgeschäftsführer der Servitex, dessen Sitz sich in Berlin befindet, ist seit 2010 Karsten Jeß. Unter Beachtung ökologischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement, vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Uniformen in unterschiedlicher Ausführung. www.servitex.de

