… und genau darin liegt eine Chance. Das sentix Sektor Sentiment für Banken hat im Juni einen Wert von -2,4 Standardabweichungen erreicht und damit einen der tiefsten von sentix seit 2001 gemessenen Werten erreicht. Aus Sicht der konträr agierenden Sentimentanalyse lässt ein solcher Befund aufhorchen und prinzipiell steigende Kurse erwarten. Doch auf die Banken will dies bislang nicht so recht zutreffen. Seit Monaten liegt die Stimmung mehr oder weniger auf Tiefstwerten, doch eine Erholungsbewegung bleiben die Bankaktien bislang schuldig. Dies liegt sicher auch daran, dass fundamental so gar nichts mehr für den Sektor sprechen will. Doch gerade dann, wenn man sich keine Besserung mehr vorstellen kann, sollte das Sentiment Beachtung finden.



Im Gegensatz zu Bankaktien stehen Bauwerte hoch im Kurs. Dieser Sektor bietet sich als Untergewichtungskandidat an. Zum einen sind Bauaktien während der Sommermonate oftmals relativ weniger gefragt. Zum anderen liegt bei Bau eine negative Sentimentdivergenz vor. Während andere zyklische Sektoren 2019 bereits deutlich gelitten haben, trifft dies auf Bau noch nicht zu. Bleibt es bei der zyklischen Schwäche des Gesamtmarktes, sollte diese auch Bau erreichen. Umgekehrt haben andere zyklische Sektoren mehr Aufholpotential.



Die vorstehende Analyse ist dem sentix Sektor-Report Juni 2019 entnommen.



Makro Report

Inhalt:

• Monatliches Frühwarnsystem zur Konjunktur – Ihr first mover

• Was bedeutet der sentix Konjunkturindex für die Märkte und für Sie?

• Konkrete Makro-Einschätzungen für Aktien, Zinsen, Zinskurven, FX und Rohstoffe

• Analyse von Kurvensteilheit und Bondmarkt-Themen

• Welche Signale sendet der sentix für ifo & Co.?



Sektor Report

Inhalt:

• Erweiterte Analyse der sentix Sektor-Sentiment-Daten

• Konkrete Empfehlungsliste für Über- und Untergewichtungen inkl. Messung und Performance-Review

• sentix Risiko-Radar für die einzelnen Sektoren und Bewertungsmatrix SSPM®



Seasonality Report

Inhalt:

• Systematische Analyse von Saisonfaktoren für Aktien, Bonds, Währungen und Rohstoffe

• Zyklen- und Eventstudien

• Saisonanalysen für Aktien-Sektoren

• Saisonalitäts-Radar und Verlaufsprofile



Risiko Report

Inhalt:

• Das Frühwarnsystem für Marktrisiken mit quantitativen Signalen

• Systematische Analyse von konträren Risikofaktoren wie Sentiment, Positionierung und Marktpreisbewegungen

• Risikoradar und Risiko-Scores im Zeitablauf

• Chancen und Risiken, die Ihre besondere Aufmerksamkeit verdienen!

